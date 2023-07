Unfall in Österreich: Polizei verlangt „Blaulichtsteuer“

Hier die Details, wann die Blaulichtsteuer in Österreich fällig wird:

Die Unfallmeldegebühr fällt nicht an , ...

... wenn ein Zeuge die Polizei ruft ... bei Absicherung der Unfallstelle ... bei Alkoholisierung des Unfallgegners und wenn nur eine Amtshandlung, wie Personalien-Feststellung, Alkohol-Test, Führerschein-Abnahme, etc.) durchgeführt wird. Eine eventuelle Unfallaufnahme ist dann wieder gebührenpflichtig. ... bei Unfallflucht des Gegners, wenn ein gegenseitiger Identitätsnachweis nicht möglich war ... bei einem Unfall mit Körperverletzung ... wenn einer der Unfallbeteiligten den Identitätsaustausch verweigert oder keine Fahrzeugpapiere mit sich führt ... bei einer "Selbstanzeige" gemäß § 99 Abs 6 lit a StVO (zum Beispiel nach einem Parkschaden, bei dem der Geschädigte nicht angetroffen wird) ... bei einem Wild-Unfall

Achtung : Bei "Selbstanzeige" oder einem Wildschaden fällt die Gebühr an, wenn eine Kopie der Anzeige oder Meldung verlangt wird.

So schnell ist das Auto weg! Auch von Deutschen?

Raser in Österreich

Die Unfallmeldegebühr gibt es in Österreich seit 1996 und betrug damals 500 Schilling. Wenngleich in dem Jahr nach der Einführung fast 24 Prozent weniger Unfälle mit reinem Sachschaden aufgenommen wurde, blieben die Einnahmen in Höhe von 16,92 Millionen Schilling weit hinter dem Ziel von 60 Millionen Schilling zurück.