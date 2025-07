Unfallstatistik 2025: Abwärtstrend aus dem Vorjahr lässt nach

Gemessen an der Einwohnerzahl gab es die meisten Todesopfer im Straßenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern mit 23 Getöteten je einer Million Einwohnern. Knapp dahinter liegt Brandenburg mit 22 Getöteten je einer Million Einwohnern. Am anderen Ende der Statistik rangieren nach den ersten fünf Monaten die Stadtstaaten Bremen und Berlin mit drei Getöteten je einer Million Einwohnern.

Bilanz: Zahl der Unfälle und der Getöteten nahezu unverändert

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 erfasste die Polizei insgesamt gut eine Million Straßenverkehrsunfälle. Das waren in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 110.400 Unfälle mit Personenschaden (+1 % oder +1.500), bei denen 1.018 Menschen getötet wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich geblieben. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr stieg in diesem Zeitraum um 1.000 oder ein Prozent.