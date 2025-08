Verbrenner-Aus weltweit: Hersteller im Spagat zwischen Verbot und Rückkehr

Ab 2035 dürfen nur noch CO₂-freie Neuwagen auf den Markt kommen. Doch was nach einem globalen Wandel klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als regionales Flickwerk. Weltweit setzen Regierungen völlig unterschiedliche Maßstäbe – von ehrgeizig über zögerlich bis hin zur offenen Kehrtwende. Für die Autoindustrie wird genau das zum Problem.

Das ehrgeizigste Ziel verfolgt Norwegen: Schon ab 2025 sollen dort keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Möglich macht das ein Mix aus hoher Kaufkraft, staatlichen Steuererleichterungen und dichtem Netz an Schnellladesäulen. Tatsächlich waren im Jahr 2023 bereits rund 80 Prozent aller Neuzulassungen reine Elektroautos.

Island folgt mit demselben Zieljahr, wenn auch mit deutlich geringerer Fahrzeugdichte. Großbritannien, Singapur und Israel setzen den Ausstieg bei 2030 an. In London etwa soll das Verbot für reine Verbrenner bereits ab diesem Zeitpunkt gelten – Hybride erhalten eine kurze Übergangsfrist bis 2035. In Singapur gilt: Wer ab 2030 noch einen neuen Benziner kauft, bekommt keine staatlichen Zulassungszertifikate mehr.