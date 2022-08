Verkehrssünder-Ranking Punkte-Sammler kommen aus dem VW-Konzern

Aktuell gibt es in Deutschland rund 47 Vergehen, die einen Punkte-Eintrag im Flensburger Register nach sich ziehen. Von erhöhter Geschwindigkeit über Handy am Steuer bis zur Straßenverkehrsgefährdung ist so ziemlich alles dabei, was im Straßenverkehr nichts zu suchen hat. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein – die meisten Autofahrer sammeln im Laufe ihrer Karriere den einen oder anderen Punkt. Entscheidend ist dabei die Schwere des Vergehens.

Getty Images Je nach Schwere des Vergehens wird eine Strafe von einem, zwei oder drei Punkten verhängt.

So werden etwa ein Vorfahrtsverstoß, defekte Beleuchtung oder Fahren ohne Zulassung mit je einem Punkt geahndet. Zwei Punkte kassiert, wer beispielsweise ein Überholverbot missachtet, gegen die Wartepflicht am Bahnübergang verstößt oder alkoholisiert am Steuer sitzt. Für besonders gravierende Vergehen, die dann unter Umständen als Straftat behandelt werden und ein Fahrverbot nach sich ziehen, gibt es drei Punkte. Darunter fallen etwa Nötigung, unterlassene Hilfeleistung oder die Teilnahme an illegalen Autorennen.

CLA-Fahrer als Punktekönige

Rossen Gargolov Auch wenn VW-Konzernmodelle das Verivox-Ranking dominieren, steht doch ganz oben der Mercedes CLA.

Das Vergleichsportal Verivox hat aktuell Anträge zu Kfz-Versicherungen ausgewertet und daraus eine Top-Liste der häufigsten Automodelle erstellt, deren Fahrer Punkte in Flensburg haben. Untersucht wurden die 100 Pkw-Modelle mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen zwölf Monaten. In die anonymisierte Analyse flossen meist privat genutzte Fahrzeuge ein. Je höher der Indexwert eines Autos oder einer Marke, desto mehr Fahrer haben Punkte in Flensburg. Und umgekehrt.

An der Spitze der Punkte-Sünder nach Modellen steht der Mercedes CLA, gefolgt vom Skoda Superb. Unter den Top Ten dieser unrühmlichen Hitliste finden sich aber auch sechs Audi-Modelle – A5, Q5, A1, A6, TT und A4. Vervollständigt werden die Top Zehn durch den Seat Leon und den BMW 5er. Am Ende des Rankings finden sich fast ausschließlich Kleinwagen. Deren Fahrer scheinen braver unterwegs zu sein. Die in diesem Fall positiv zu bewertende rote Laterne trägt der Toyota Yaris.

Punktesünder nach Modellen (Verivox, 2022) Position Modell Häufigkeit (Durchschnitt = 100) 1 Mercedes-Benz CLA 170 2 Skoda Superb 159 3 Audi A5 158 4 Audi Q5 150 5 Audi A1 150 6 Audi A6 144 7 Seat Leon 140 8 Audi Audi TT 139 9 BMW 5er 136 10 Audi A4 134 11 Volvo XC60 131 12 Ford S-Max 130 13 BMW 3er 130 14 VW Transporter 125 15 VW Passat 124 16 BMW 2er 122 17 Peugeot 308 122 18 BMW 1er 121 19 Skoda Yeti 119 20 VW Caddy 118 21 Hyundai i30 118 22 Audi A3 117 23 Mercedes-Benz CLK 117 24 VW Sharan 114 25 Mercedes-Benz C-Klasse 113 26 Peugeot 307 111 27 Mercedes-Benz E-Klasse 110 28 Opel Vectra 110 29 Skoda Octavia 110 30 BMW X3 109 31 Mini II 109 32 Mazda 6 105 33 Kia Ceed 105 34 Renault Megane 105 35 BMW X1 105 36 Nissan Qashqai 104 37 Citroen Berlingo 103 38 Audi Q3 103 39 Seat Ibiza 103 40 Mazda 2 101 41 VW Golf 101 42 Mazda CX-5 100 43 Tesla Model 3 99 44 Ford Ka 99 45 Citroen C3 98 46 Ford Kuga 98 47 Mercedes-Benz M-Klasse 97 48 VW Tiguan 97 49 Mazda 3 97 50 Mitsubishi Colt 95 51 Opel Astra 94 52 Ford Focus 93 53 Ford Mondeo 92 54 Opel Insignia 91 55 Smart Fortwo 91 56 VW Fox 90 57 Renault Scenic 88 58 Seat Alhambra 88 59 Toyota Auris 87 60 Fiat Grande Punto 87 61 Honda Jazz 87 62 Suzuki Swift 86 63 Opel Zafira 86 64 VW Touran 86 65 Ford Fiesta 85 66 Ford Galaxy 85 67 Mercedes-Benz A-Klasse 85 68 Dacia Duster 84 69 VW Lupo 82 70 Peugeot 206 82 71 Skoda Fabia 81 72 Mercedes-Benz SLK 81 73 Opel Meriva 81 74 VW Polo 80 75 Ford C-Max 80 76 Toyota Corolla 80 77 Honda Civic 79 78 Toyota Avensis 79 79 Hyundai Tucson 78 80 Citroen C4 78 81 Renault Twingo 77 82 Hyundai i20 77 83 Dacia Sandero 76 84 Toyota Aygo 76 85 VW Up 75 86 Fiat 500 75 87 Renault Clio 74 88 Dacia Logan 74 89 Peugeot 207 73 90 Kia Sportage 73 91 Fiat Panda 70 92 Mitsubishi Space Star 69 93 Opel Corsa 69 94 Kia Picanto 69 95 Hyundai i10 65 96 Nissan Micra 65 97 Skoda Roomster 63 98 Skoda Rapid 62 99 Mercedes-Benz B-Klasse 59 100 Toyota Yaris 56

Porsche führt Markenwertung an

Betrachtet nach Marken sammeln sich die meisten Punkte-Sünder unter dem Dach der Porsche-Fahrer. Auf Rang zwei steht Audi, gefolgt von den Schwestermarken Land Rover und Jaguar. BMW-Fahrer reihen sich erst auf Platz sechs ein, Mercedes folgt auf Rang elf. Offensichtlich eher gesetzeskonform unterwegs sind Suzuki-, Toyota- und Opel-Fahrer.

Punktesünder nach Marken (Verivox, 2022) Platz Marke Index 1 Porsche 168 2 Audi 137 3 Land Rover 131 4 Jaguar 131 5 Nissan 124 6 BMW 124 7 Volvo 122 8 Jeep 119 9 Seat 111 10 Alfa Romeo 105 11 Mercedes-Benz 104 12 VW 100 13 Fiat 100 14 Skoda 95 15 Mazda 94 16 Honda 92 17 Ford 92 18 Peugeot 92 19 Hyundai 92 20 Mini 88 21 Renault 86 22 Citroen 84 23 Smart 82 24 Kia 82 25 Mitsubishi 82 26 Chevrolet 81 27 Dacia 80 28 Opel 79 29 Toyota 76 30 Suzuki 66

Premiummarken auf den vorderen Plätzen

Zweite Auswertung zum gleichen Thema – ähnliches Ergebnis. Das Online-Portal Check24 hat bereits im Mai 2022 eine Liste herausgegeben, auf der die größten Punktesammler nach Automarken vermerkt sind. Erhoben wurden die Daten aus dem Pool jener Verkehrsteilnehmer, die im vergangenen Jahr eine Kfz-Versicherung über den Vergleichsanbieter abgeschlossen haben. Wie Sie der Einleitung bereits entnommen haben, landen die Zuffenhausener dieses Jahr nur auf Platz zwei, denn Cupra schubst Porsche vom unrühmlichen Thron. 8,1 Prozent aller Cupra-Fahrer haben mindestens einen Punkt auf dem Konto – das sind 69 Prozent mehr als der Durchschnitt über alle Marken hinweg. Aber woran liegt das? Laut der Statistik befinden sich unter den Punktesammlern doppelt so viele Männer wie Frauen und über alle Geschlechter hinweg begeht die Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren die meisten Verstöße. Das passt ins Bild, schließlich spricht die sportlich gefärbte Marke Cupra eine vorwiegend männliche Klientel an und dank günstiger Leasing-Angebote in den letzten Monaten dürften sich gerade viele junge Autofahrer für ein Fahrzeug dieser Marke entschieden haben.

Achim Hartmann 6,4 Prozent der von Check24 erfassten Tesla-Fahrer sind Punktesünder. Damit landet die Marke auf Platz vier.

Porsche verbessert die Statistik und sinkt von 10,9 Prozent im Jahr 2021 auf 7,3 Punktesünder-Prozent. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen Jaguar, Tesla und Alfa Romeo. Insgesamt ist jedoch zu beobachten, dass der Anteil der Punktesünder abnimmt. Hatte es Tesla mit 7,3 Prozent im Vorjahr beispielsweise gerade noch so in die Top Ten geschafft, liegen die Tesla-Piloten 2022 mit nur 6,4 Prozent schon auf Rang vier. Was sich dagegen nicht ändert, ist der Umstand, dass unter den ersten Zehn vorrangig Hersteller aus dem Premiumsegment mit tendenziell stark motorisierten Fahrzeugen vertreten sind. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Fotoshow.

Fazit

Täglich werden in Deutschland unzählige Verkehrsverstöße begangen. Auch wenn dank moderner Assistenzsysteme die Zahl der Toten und Verletzten seit Jahren rückläufig ist, bleibt jeder Verstoß einer zu viel. Ob die Verschärfung des Bußgeldkatalogs im vergangenen Jahr zu einer weiteren Reduktion der Vergehen führt, wird sich in den nächsten Statistiken zeigen. Die aktuellen Auswertungen zeigen, dass die meisten Punktesünder in Modellen aus dem VW-Konzern unterwegs sind.