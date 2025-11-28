AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Vier Jahre für eine Brücke – warum jubeln wir? Kommentar zur Rahmedetalbrücke

Kommentar zur Rahmedetalbrücke
Vier Jahre für eine Brücke – warum jubeln wir?

Die Freude über die baldige Freigabe der Rahmedetalbrücke ist verständlich. Nach vier Jahren Sperrung kann die Region um Lüdenscheid endlich aufatmen. Pendler, Spediteure und Anwohner bekommen ihre wichtigste Verkehrsverbindung zurück. Politik und Bauunternehmen feiern die vorzeitige Fertigstellung als Erfolg. Doch bei aller Erleichterung bleibt ein schaler Beigeschmack.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Als Favorit speichern
A45 Rahmedetalbrücke Mural Art — Lasst uns Brücken bauen
Foto: Willi&Söhne via Youtube

Vier Jahre für den Neubau einer Autobahnbrücke dürfen in einem hochentwickelten Industrieland nicht als Meisterleistung gelten.

Natürlich war die Ausgangslage schwierig. Die spontane Sperrung der alten Brücke zwang zum Handeln unter Zeitdruck, Planungsunterlagen mussten neu erstellt, Genehmigungen beschleunigt, Ersatztrassen organisiert werden. Trotzdem zeigt das Projekt eines deutlich: Wenn der politische Wille vorhanden ist, kann Deutschland schneller bauen. Dass die Brücke jetzt – entgegen früheren Prognosen – schon im Dezember freigegeben werden soll, beweist es.

Konsequenzen aus dem Rahmedetal-Brücken-Fall

Aber genau darin liegt auch das Problem. Warum gelingt ein solches Tempo nur, wenn eine Beinahe-Katastrophe vorher alles zum Stillstand gebracht hat? Warum dauert es im Normalfall fünf bis zehn Jahre, bis vergleichbare Brückenprojekte überhaupt fertiggestellt werden? Der Ausnahmefall Rahmede zeigt, was möglich ist, wenn Prioritäten gesetzt, Verfahren vereinfacht und Zuständigkeiten klar geregelt werden.

Deutschland braucht aus dieser Erfahrung Konsequenzen – und zwar über Lüdenscheid hinaus. Wer Infrastruktur ernst nimmt, muss sie strategisch planen und dauerhaft finanzieren. Es braucht klare Zuständigkeiten, weniger Verwaltungsstufen und verbindliche Zeitvorgaben für Planung, Genehmigung und Bau. Außerdem müssen Behörden personell so ausgestattet sein, dass sie Großprojekte begleiten können, ohne sich in Abstimmungen zu verlieren.

Ein Bauwerk mit Symbolcharakter

Die Rahmedetalbrücke ist deshalb nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Symbol: Sie zeigt, wie verletzlich Deutschlands Infrastruktur geworden ist – und wie teuer jedes Zögern am Ende wird. Vier Jahre für eine Brücke sind zu lang, auch wenn sie diesmal im Rekordtempo gebaut wurde. Sie sollte Mahnung und Auftrag zugleich sein.