Von 2019 bis 2025: So viel besser sind Rückwärts-Notbremsen geworden

2019 erkannten Rückwärts-Notbremsassistenten Hindernisse oft erst im allerletzten Moment – oder gar nicht. Viele Systeme waren auf Parkpfosten und Wände optimiert, nicht auf Kinder, Einkaufswagen oder Radfahrer.

Heute nutzen moderne Fahrzeuge Ultraschall, Radar und Kameras in Kombination. Das Ergebnis: Sie "sehen" bewegliche Objekte, analysieren Geschwindigkeit und Abstand – und leiten im Notfall selbstständig eine Vollbremsung ein. Ein wenig wie ein aufmerksamer Beifahrer, der plötzlich ins Lenkrad greift – nur eben am Bremspedal.

Die Sieger im aktuellen ADAC-Test Im August 2025 prüfte der ADAC zehn Modelle in verschiedenen Szenarien. Die Systeme sollten auf alltagsnahe Situationen, wie das Kreuzen eines Bobbycar-Dummys oder einen querenden Fußgänger hinter dem Auto reagieren. Das Ergebnis lässt sich wie folgt zusammenfassen:

BMW X3, Volvo EX30, Ford Puma und VW Tiguan bremsten in allen Situationen zuverlässig und rechtzeitig.

Mercedes, Tesla, BYD, Renault und Skoda zeigten teils deutliche Schwächen – etwa verspätete Reaktionen oder Aussetzer bei höheren Rückwärtsgeschwindigkeiten.

Hyundai verfehlte knapp die Bestnote, da das System bei 8 km/h nicht immer vollständig stoppte.

Gesetzliche Pflicht in Sicht? Ein Viertel aller Fußgängerunfälle geschieht beim Rangieren. Park- und Rückwärtskollisionen verursachen jährlich rund 4,5 Mrd. € Schaden in Deutschland.

Ein funktionierender Rückwärts-AEB kann hier Leben retten – besonders auf Parkplätzen, wo kleine Kinder hinter dem Fahrzeug leicht übersehen werden.