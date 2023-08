VW-Currywurst: Comeback der Kult-Wurst

Rückblick: Nach dem Werksurlaub am 20.8.2021 mussten sich einige Angestellte des Autokonzerns umstellen, denn in einem internen Memo hieß es, dass das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus künftig fleischfrei sei. Lediglich ab und zu solle noch Fisch das Angebot erweitern, ansonsten kämen die zirka 150 Gerichte in der Werkskantine künftig ohne Fleisch aus – etwa in Form von Gemüse-Bowls, Currys, Pastagerichten oder Burgern mit Patties aus Jackfruit oder Auberginen.