VW-Werk Kaluga Verkaufsgerüchte für russisches Werk

Volkswagen strebt den Verkauf seines in Russland ansässigen Automontagewerks in Kaluga an. Das berichtete die russische Zeitung Vedemosti am Mittwoch (27.7.2022) unter Berufung auf eine mit den Plänen des deutschen Autobauers vertraute Person.

Potenzieller Käufer besitzt VW- und Skoda-Lizenzen

Als potenzieller Käufer wird ein kasachischer Autohersteller genannt. Das Unternehmen Asia Auto mit Sitz in Oskemen besitzt nach dem Medienbericht bereits eine Lizenz zur Herstellung von Volkswagen- und Skoda-Fahrzeugen. VW selbst dementiert bislang einen möglichen Verkauf. "Man beobachte ständig die aktuellen Entwicklungen und erwäge verschiedene Szenarien für die Zukunft", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen VW-Sprecher. Bislang sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden.

Der VW-Konzern beschäftigt etwa 4.200 Mitarbeiter in Kaluga. Seit der russischen Invasion der Ukraine im März wurde die Autoproduktion von VW in Russland ausgesetzt. Auch der Export von Autos nach Russland wurde eingestellt.

Fazit

VW erwägt angeblich den Verkauf seines Russland-Werks in Kaluga. Der Autobauer selbst sagt, dass bezüglich des Russland-Geschäfts noch keine Entscheidung getroffen wurde.