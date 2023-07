Was bedeutet der rot-weiße Sack an Brücken?

Was bedeutet der rot-weiße Sack an Brücken?

Bei Überflutungen von Straßen unbedingt anhalten – wenn Sie die Tiefe nicht einschätzen können. Fahren Sie nicht mit Schwung durch das Wasser, es besteht die Möglichkeit, dass Spritzwasser in den Ansaugtrakt gelangt. Besonders kritisch sind Strecken, an denen auch Schlamm und Geröll über die Fahrbahn fließen. In solchen Fällen kann der Untergrund so glatt sein, dass schon eine leichte Strömung ausreicht, um das Fahrzeug von der Straße zu spülen. Sind Sie dennoch in einen überfluteten Straßenabschnitt gefahren, versuchen Sie, den Bereich im Rückwärtsgang zu verlassen.