Waschstraßen-Preisvergleich: Das kostet die Autowäsche in Ihrer Stadt!

Nach einem harten und kalten Winter mit Schnee und frostigen Temperaturen beginnt in weiten Teilen Deutschlands der Frühling mit zweistelligen Temperaturen und Sonne. Für Autofahrer eine gute Gelegenheit, ihr Auto vom Salz der letzten Wochen zu befreien. Feuchtigkeit und Schmutz setzen dem Lack, den Felgen, dem Unterboden und den Fahrwerksteilen zu – eine Autowäsche beseitigt diese Spuren. Im Schnitt fährt jeder deutsche Autofahrer sieben Mal im Jahr zur Autowäsche und gibt dafür jedes Jahr rund 94 Euro aus, hat der Waschanlagenhersteller Washtec herausgefunden.

Die günstigste Autowäsche gibt es in Augsburg Was die Autowäsche in 20 großen deutschen Städten kostet, hat der Autovermittler Autohero im Februar 2026 verglichen. Dafür seien rund 400 Tarife in Waschanlagen und Waschstraßen ausgewertet worden. Dabei kam heraus, dass die Preise für eine Basiswäsche sehr unterschiedlich sind: Die günstigste Autowäsche gibt es in Augsburg für 6,80 Euro. In Frankfurt am Main bezahlen Autofahrer 11 Euro für eine Basiswäsche. Das sind 2,42 Euro oder 28,5 % mehr als in Gelsenkirchen, wo die Basiswäsche durchschnittlich 8,48 Euro kostet. Zum Basisprogramm gehören Vorwäsche, Hauptwäsche mit Rad- und Felgenreinigung und das Trocknen.

Größere Unterschiede stellte Autohero bei den Preisen für Premium-Autowäschen fest. Diese Programme mit zusätzlichen Leistungen wie Heißwachs, Versiegelung, Unterbodenwäsche oder Intensivreinigung kosten je nach Stadt zwischen 15,80 Euro und 20,30 Euro – jeweils im Durchschnitt der ausgewerteten Preise. Die günstigste Premium-Wäsche bekommen Autofahrer in Augsburg. Die teuerste Stadt in diesem Segment ist Hannover. Der mittlere Preis für eine Premium-Autowäsche liegt deutschlandweit bei 18,28 Euro.