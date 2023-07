Unabhängig von dieser Auswertung stellen Auto-Versicherer immer wieder fest, dass der SUV-Anteil bei Senioren deutlich über dem Durchschnitt liegt. Bei 70 bis 79 Jahre alten Rentnern und Ruheständlern liegt der SUV-Anteil in Deutschland 60 Prozent über dem Durchschnittswert – bei der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren dagegen um 66 Prozent unter dem Schnitt. Auch in unserer Top 25 (siehe Bildergalerie) dominieren SUV- und Crossover-Modelle. Als Alters-Dickschiffe lassen die sich dennoch nicht abstempeln, schließlich handelt es sich hauptsächlich um kleine und kompakte Autos.

Verivox hat die Statistik auf die 100 Autos mit den ältesten Fahrern zusammengefasst. Dabei geht es tatsächlich um versicherungstechnisch erfasste Fahrer und nicht die Halter der Autos. Und so hoch liegt das Durchschnittsalter dann auch gar nicht. Auf Platz 100 beträgt es 45,3 Jahre – an der Spitze auf Platz 1 dagegen bei 60,5 Jahren.

Top 10: Autos mit den ältesten Fahrern

Hier nun endlich die zehn Autos mit den statistisch ältesten Fahrern in Deutschland. Angeführt wird sie vom Mercedes SLK, der als im Alltag eher unpraktischer Roadster in dieser Statistik etwas aus der Rolle fällt. Traumhaft stellt man sich den Ruhestand in einem solchen Genießer-Auto aber allemal vor. Doch auch mit den anderen Modellen aus der Top 10 kann man genüsslich in den Ruhestand fahren.