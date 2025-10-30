Wintersanierung: Albaufstieg der A8 am Wochenende gesperrt

Die Autobahn GmbH erneuert auf neun Kilometern die Fahrbahndecke. Außerdem werden mehrere Brücken überprüft und Beläge und Geländer ausgebessert.

Die Sperrungen Die Sperrungen gelten von Freitag, 31.10.2025, 21:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 05:00 Uhr. Die Gegenrichtung nach Stuttgart bleibt während der Arbeiten frei.

Die Bündelung der Arbeiten auf das Wochenende soll den täglichen Berufsverkehr und den Schwerlastverkehr entlasten. So bleiben die Einschränkungen auf die Tage mit geringerem Verkehrsaufkommen begrenzt.

Umleitungen für Fern- und Regionalverkehr Der Fernverkehr wird weiträumig umgeleitet. Ab dem Autobahnkreuz Weinsberg erfolgt die Führung über die A6 und A7 mit Rückführung auf die A8 Richtung München oder weiterführend auf die A7 in Richtung Füssen.

Für den Regionalverkehr ist eine Umleitung ab der Anschlussstelle Wendlingen eingerichtet. Diese führt über die B313 und die B10 zur Anschlussstelle Ulm-West und zurück auf die A8 in Richtung München.

Umleitungen im Nahbereich Auch der Nahverkehr wird über alternative Routen geführt. Ab Mühlhausen verläuft die Umleitung über die B466 und die B10 (U29) bis zur Anschlussstelle Ulm-West mit Ziel Ulm. Für den Bereich Merklingen steht die L1230 als Ausweichstrecke zur Verfügung.

Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass diese Umleitungen mit den zuständigen Behörden, der Polizei und den Rettungsdiensten abgestimmt sind. Sie sollen sicherstellen, dass der Verkehr geordnet verläuft und die Ortsdurchfahrten nicht zusätzlich belastet werden.

Die Behörde ruft Autofahrer dazu auf, keine Schleichwege zu benutzen. "Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, appellieren wir dringend an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Navigationssysteme auszuschalten und den offiziellen Umleitungsstrecken zu folgen", heißt es in der Mitteilung.

Bedeutung des Albaufstiegs Der Albaufstieg ist ein Engpass auf der A8 zwischen Karlsruhe und München. Die Strecke ist steil, kurvig und eng. Standstreifen fehlen, die Sicherheitsreserven sind gering. Immer wieder kommt es zu Unfällen.

Die Verkehrsbelastung ist hoch, denn die A8 ist eine zentrale Ost-West-Achse für Personen- und Güterverkehr. Für viele Autofahrer bedeutet der Abschnitt einen der schwierigsten Teile der Fahrt über die Schwäbische Alb.

Der geplante Neubau Zur Entlastung ist ein neuer Albaufstieg geplant. Die neue Trasse wird 7,6 Kilometer lang und verkürzt die heutige Strecke um rund 3,8 Kilometer. Zwei Tunnel und zwei Brückenbauwerke sind vorgesehen. Die maximale Steigung sinkt von 6,3 auf 3,5 Prozent.