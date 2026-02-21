Mercedes S 580 mit Flatplane-V8: Rennsport im Flaggschiff – auch akustisch?

Vorne feuert ein V8 mit Rennsport-Genen seine stimulierende Zündfolge ab, und wir steigen dennoch hinten ein. Rechts, um präzise zu sein, weil wir uns chauffieren lassen. Zunächst. Später zieht es uns dann doch nach vorn, auf den Beifahrersitz, um dem Sound genauer nachspüren zu können. Selbst fahren dürfen wir diese ganz spezielle S-Klasse noch nicht, demnächst aber bringt Mercedes sie genau so in Serie. Wie jetzt: Rennsport, chauffieren, S-Klasse – verwirrend? Lesen Sie weiter …