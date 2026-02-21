AMS Kongress
Oberklasse
Fahrberichte

Mercedes S 580 mit Flatplane-V8: Rennsport im Flaggschiff – auch akustisch?

Flatplane-V8 in der Mercedes S-Klasse
Rennsport im Flaggschiff – auch akustisch?

Flatplane-Kurbelwelle statt Crossplane: Der S 580 bekommt einen tiefgreifend überarbeiteten Biturbo-V8 mit Rennsport-Genen. Doch wie klingt ein solcher Motor in einer S-Klasse, die traditionell auf Souveränität setzt? Zwischen Euro 7, Mildhybrid und Sounddesign entsteht ein spannender Zielkonflikt.

Veröffentlicht am 21.02.2026
Als Favorit speichern
Mercedes S-Klasse, Motor
Foto: Achim Hartmann, Mercedes-Benz

Vorne feuert ein V8 mit Rennsport-Genen seine stimulierende Zündfolge ab, und wir steigen dennoch hinten ein. Rechts, um präzise zu sein, weil wir uns chauffieren lassen. Zunächst. Später zieht es uns dann doch nach vorn, auf den Beifahrersitz, um dem Sound genauer nachspüren zu können. Selbst fahren dürfen wir diese ganz spezielle S-Klasse noch nicht, demnächst aber bringt Mercedes sie genau so in Serie. Wie jetzt: Rennsport, chauffieren, S-Klasse – verwirrend? Lesen Sie weiter …

Heute chauffiert uns Bastian Schult im Facelift der Langversion der S-Klasse; ebenso wie die kurze Variante kommt sie im Juni auf den Markt. Schult ist zuständig für die Integration der Antriebsstränge in die großen Baureihen und berichtet uns unter anderem, dass mehr ...