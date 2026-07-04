501 km Reichweite: Neuer Kia EV3 GT (2026)

Der Kia EV3 GT setzt auf ein duales Motorensystem mit Allradantrieb, das eine kombinierte Leistung von 215 kW (292 PS) liefert. Mit einem Drehmoment von 468 Nm beschleunigt das kompakte Elektro-SUV in nur 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Energie liefert eine 81,4-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 501 Kilometern ermöglicht (WLTP). Besonders hervorzuheben ist die elektronische Dämpferkontrolle (ECS), die für eine adaptive Fahrwerksabstimmung sorgt. Dieses System wird durch das sogenannte Road-Preview-System ergänzt, welches mithilfe von Kameras und Sensoren Fahrbahnunebenheiten frühzeitig erkennt und die Dämpfung entsprechend anpasst.

Virtuelle Gangwechsel und akustische Highlights Eine der innovativsten Funktionen des EV3 GT ist die Virtual-Gear-Shift-Technologie (VGS). Diese simuliert Schaltvorgänge inklusive Lastwechseln und Drehmomentunterbrechungen – obwohl kein klassisches Getriebe vorhanden ist. Ergänzt wird dies durch das Active Sound Design (ASD), das einen synthetischen Motorsound generiert. Dieser passt sich dynamisch an Geschwindigkeit und Leistungsabruf an, um ein emotionaleres Fahrerlebnis zu bieten. Diese digitalen Features sollen nicht nur den Fahrspaß erhöhen, sondern auch das sportliche Profil der GT-Reihe unterstreichen.

Komfort trifft Funktionalität Der Innenraum des EV3 GT beeindruckt mit hochwertigen Materialien und einer umfangreichen Serienausstattung. Dazu gehören Premium-Relaxation-Sitze mit Belüftung, ein Harman/Kardon-Soundsystem sowie ein Panorama-Display mit Kia Connect und OTA-Updates. Praktische Features wie ein Frunk, Vehicle-to-Load-Funktionalität und bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast unterstreichen die Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs. Trotz seiner sportlichen Ausrichtung bleibt der EV3 GT somit vielseitig einsetzbar.

Vergleich mit anderen Modellen Im Vergleich zu seinen größeren Geschwistern wie dem EV6 GT oder dem EV9 GT positioniert sich der EV3 GT als erschwinglichere Alternative im Kompaktsegment. Mit einem Einstiegspreis von 53.990 Euro liegt er zwar über der psychologisch wichtigen Marke von 50.000 Euro, bietet dafür jedoch zahlreiche technische Innovationen und eine umfangreiche Ausstattung. Im Wettbewerb mit Modellen wie dem BMW iX1 oder dem Skoda Elroq RS zeigt sich der Kia als gut ausbalancierte Option zwischen Leistung und Preis.

Marktstart und Perspektiven Die Produktion des Kia EV3 GT soll im zweiten Halbjahr 2026 starten, erste Auslieferungen sind für August desselben Jahres geplant. Mit seiner Kombination aus fortschrittlicher Technik und sportlichem Design dürfte der EV3 GT vor allem technikaffine Käufer ansprechen, die Wert auf Dynamik legen, ohne auf Komfort verzichten zu wollen.