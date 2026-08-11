VW ID. Era 5X: Vollelektrisch im Tiguan-Format

Der von VW angekündigte Ausbau des China-E-Auto-Portfolios schreitet rasch voran. Mit dem ID. ERA 5X steht bereits ein weiteres SUV-Modell in den Startlöchern. Die Namensgebung des ID. ERA 5X folgt der etablierten Logik der Modellfamilie. Die 5 steht für eine neu definierte Positionierung im Segment der SUVs der gehobenen Mittelklasse und bietet ausreichend Platz für eine fünfköpfige Familie; das X symbolisiert die SUV-Karosserieform.

Klare Linien und viel Platz Der Era 5X ist zudem das erste VW-Modell, das auf der CMP-Plattform basiert und mit der Elektronik- und Elektrik-Architektur CEA, die zusammen mit Xpeng entwickelt wurde, ausgestattet ist. Das Design des ID. Era 5X führt die Formsprache der ID. Era-Familie fort, die sich durch eine Präsenz, Klarheit sowie eine robuste und kraftvolle Ästhetik auszeichnet. Die Frontpartie besticht durch ein durchgehendes Lichtband, ein beleuchtetes Logo sowie Matrix-LED-Scheinwerfer. Die Fahrzeugproportionen – geprägt durch kurze Überhänge vorn, einen langen Radstand und eine breite Spur – sorgen in Kombination mit markanten Schulterlinien, muskulösen Radhäusern, einem kontrastierenden schwarzen Dach, einer aufrechten Front und aerodynamisch optimierten Leichtmetallrädern in 17, 18 oder 19 Zoll für einen souveränen, kraftvollen SUV-Auftritt.

Mit einer Länge von 4,56 Meter, einer Breite von 1,90 Meter und einer Höhe von 1,63 Meter sowie einem Radstand von 2.815 Millimetern sortiert er sich im chinesischen VW-Modellprogramm oberhalb des Tiguan L Pro ein. Der lange Radstand sorgt im Innenraum für viel Platz für die fünf Passagiere und deren Gepäck. Für ein noch üppigeres Raumgefühl sorgt ein großflächiges Panorama-Glasdach.

Viel Sicherheit und autonome Fahrfunktionen Zur Sicherheitsausstattung des ID. Era 5X gehört das Lidar-basierte Fahrassistenzsystem Xingyun, das auch verschiedene autonome Fahrszenarien im städtischen Umfeld bietet. Für die Interaktion mit den Passagieren setzt das Cockpit auf zahlreiche smarte Funktionen.

Der Elektroantrieb setzt auf einen 155 kW (211 PS) starken E-Motor an der Vorderachse. Energie liefert eine LFP-Batterie von CATL. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 175 km/h angegeben.

Hat Tiguan-Format, bleibt aber wohl in China Der VW ID. Era 5X wurde zusammen mit dem chinesischen Partner SAIC entwickelt und soll noch im laufenden Jahr in China auf den Markt kommen. Auch wenn der ID. Era 5X vom Format genau auf den Platz eines Tiguan passen würde, scheint ein Export nach Europa ausgeschlossen. Für den Heimatmarkt hat der Autobauer bereits einen ID. 4-Nachfolger angekündigt, der mutmaßlich ID. Tiguan heißen soll.