Liefert Audi noch Benziner nach? Neuer Q9 zunächst nur als Diesel

Der allein für Europa angekündigte Antrieb ist ein 3,0‑Liter‑V6‑TDI in Mild‑Hybrid‑Auslegung. Die technischen Daten nennen 299 PS und ein maximales Drehmoment von 630 Nm, kombiniert mit einer elektrischen Hilfsleistung aus dem Mild‑Hybrid‑System. Die elektrische Unterstützung liefert bis zu 18 kW (24 PS) dazu und sorgt für zusätzliche Drehmomentspitzen.

Die Fahrleistungen sind für ein Full‑Size‑SUV im Bereich typischer Oberklasse‑Diesel: 0–100 km/h in 6,5 Sekunden und eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Audi nennt für den TDI einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 7,4–8,0 l/100 km und CO2‑Emissionen von 194–209 g/km; die CO2‑Einstufung ist demnach Klasse G.

Gegenüberstellung zum US‑Portfolio Das Motorenangebot in den USA steht in deutlichem Gegensatz zur europäischen Startaufstellung. Für Nordamerika listet die Modellvorstellung ausschließlich biturboaufgeladene Benziner: einen 2,9‑Liter‑V6‑TFSI mit 429 hp (umgerechnet 435 PS) und 600 Nm, der den Sprint auf 100 km/h in 5,2 Sekunden erlaubt, sowie einen V8‑Biturbo mit 591 hp (599 PS) und 800 Nm, der das Top-Modell SQ9 in 4,0 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen soll.

Beide US‑Aggregate kommen ohne E-Unterstützung, die Kraftübertragung erfolgt jeweils über eine Achtgang‑Automatik und den permanenten quattro‑Allradantrieb. Wegen unterschiedlicher serienmäßiger Bereifungen ist die Höchstgeschwindigkeit auf dem US‑Modell standardmäßig auf 210 km/h begrenzt, bei der V8‑Topversion lässt sich diese Begrenzung optional auf 250 km/h anheben.

Benziner auch bald bei uns zu haben? Für europäische Käufer sind diese Aggregate zunächst nicht vorgesehen. Die klare Trennung des Motorenangebots nach Marktregionen zeigt, dass Audi unterschiedliche Kundenanforderungen und Regulierungsumfelder berücksichtigt, ohne die High‑Power‑Benziner in Europa von vornherein anzubieten.

Welche Antrieb kommen noch zu uns? Ein wichtiges Indiz dafür liefert die Motorenpolitik beim überarbeiteten Q7: Auch dort begann die Markteinführung in Europa mit V6‑TDI‑Aggregaten, während der US‑Markt von Anfang an benzinerlastig blieb. Möglich wäre demnach, dass der Q9 bei uns noch um Benziner‑MHEV und Plug‑in‑Hybridoptionen ergänzt wird, die spezifisch für den US‑Markt vorgesehenen Biturbo‑Aggregatvarianten werden wahrscheinlich nicht nach Europa kommen.

Was das für deutsche Käufer bedeutet Für Deutschland ist der Q9 laut Händlerangaben ab sofort bestellbar; der Einstiegspreis für den TDI wird mit rund 91.100 Euro angegeben. Erste Auslieferungen sind dem Händler zufolge im vierten Quartal 2026 geplant. Damit positioniert sich der Q9 in Deutschland preislich deutlich oberhalb der bisherigen Q‑Modelle und in der Nähe anderer Full‑Size‑Premium‑SUV.

Käufer in Deutschland erhalten mit dem TDI‑Angebot ein Antriebsaggregat, das auf Zugkraft und Langstreckeneffizienz ausgelegt ist. Zugleich bedeutet die Anfangsbeschränkung auf den TDI, dass Kunden, die explizit einen hochmotorisierten Benziner oder eine elektrifizierte Plug‑in‑Variante wünschen, sich zunächst nach Alternativen umsehen oder auf spätere Modellergänzungen warten müssen.