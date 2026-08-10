Smart #2 im China-Leak: So kommt der Elektro-Zwerg

Mit dem Smart #2 kommt 2027 ein Nachfolger für den Smart Fortwo. Smart selbst hat den Zweisitzer bereits in verschiedenen Stufen angekündigt und auch gezeigt. Zuletzt im finalen Design – allerdings nur in einer Serie von Wandbildern.

Erste Bilder, erste Daten In China wurde der neue Smart #2 jetzt auf ersten Bilder völlig ohne Tarnung gezeigt. Die Fotos stammen aus dem Fundus des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik (MIIT) bei dem in China jedes kommende Serienmodell zum Homologationszwecken hinterlegt werden muss. So auch der Smart #2. Die Bilder und hinterlegten Daten dokumentieren zwar den Stand für den chinesischen Markt, diese dürften für Europa aber kaum abweichen.

Kommen soll der #2 demnach in zwei Varianten mit unterschiedlichen Längen. Genannt werden 2.751 Millimeter und 2.764 Millimeter – der Unterschied von 14 Millimetern dürfte verschiedenen Schürzenversionen geschuldet zu sein. Breite und Höhe sind in beiden Versionen identisch und liegen bei 1,67 Meter und 1,56 Meter. Auch der Radstand von 1.875 Millimeter bleibt unverändert. Das Leergewicht für den ultrakompakten Zweisitzer wird mit beachtlichen 1.130 Kilogramm angegeben. Das elektrische Vorgänger-Coupé lag, je nach Ausstattung, noch bei 975 bis rund 1.100 Kilogramm. Die Zuladung des #2 schrumpft laut chinesischen Angaben auf nur noch 185 Kilogramm.

Beim Antrieb setzt der Smart #2 auf einen 60 kW (82 PS) starken E-Motor an der Hinterachse. Energie liefert eine LFP-Batterie von CATL. Mit einer Kapazität von 35,7 kWh sollen WLTP-Reichweiten von bis zu 300 Kilometer möglich sein. Am Schnelllader soll der Akku in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent nachgeladen sein. Alternativ steht ein 11-kW-On-Board-Lader bereit. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 140 km/h angegeben.

Wie schon beim Vorgänger sind verschiedene Mischbereifungen möglich. Kombiniert werden können 165/65R15 und 185/60R15 oder 185/50R16 und 205/45R16.

Auch ein Cabrio kommt Eine Cabrio-Variante soll ebenfalls kommen. Die verzichtet aber auf ein Stoffverdeck und setzt auf ein "Hardtop", wobei offen bleibt, wie weit sich der Zweisitzer dabei wirklich öffnet.

In China soll der neue Smart #2 bereits zum Jahresende in den Handel kommen. Europa erlebt die offizielle Premiere auf dem Pariser Autosalon im Oktober, der Marktstart folgt dann im Frühjahr 2027. Als Grundpreis werden rund 22.000 Euro erwartet.