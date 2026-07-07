600 km Reichweite und Offroad-Fokus: Neuer Jeep Compass Elektro

Technische Details des Jeep Compass Elektro Der neue Jeep Compass Elektro wird in zwei Batterievarianten angeboten: einer 74-kWh-Version mit Frontantrieb und einer leistungsstärkeren 96-kWh-Version mit Allradantrieb. Die Topversion, der Compass 4xe, liefert beeindruckende 276 kW (375 PS) dank einer Dual-Motor-Architektur. Diese ermöglicht eine präzise Traktionskontrolle an beiden Achsen – ein entscheidender Vorteil im Gelände. Die Reichweite beträgt laut WLTP-Norm bis zu 600 Kilometer, während die Ladezeit von 20 % auf 80 % an einem DC-Schnelllader nur etwa 27 Minuten dauert.

Das Selec-Terrain-System ist bei allen Modellen serienmäßig und bietet fünf Fahrmodi: AUTO, SPORT, SNOW, SAND/MUD und 4WD LOCK. Diese Modi passen die Fahrzeugdynamik optimal an unterschiedliche Untergründe an. Mit einer Wattiefe von bis zu 480 mm sowie Böschungswinkeln von bis zu 31° zeigt der Compass Elektro seine Geländetauglichkeit. Zudem verfügt die Upland-Version über spezielle Offroad-Stoßfänger und Allwetterreifen.

Ausstattungslinien im Vergleich Die Basisversion Altitude bietet bereits eine umfangreiche Serienausstattung mit einem digitalen Cockpit (10,25 Zoll), einem zentralen Infotainment-Display (16 Zoll) sowie kabellosem Apple CarPlay und Android Auto. Für mehr Komfort sorgt die Summit-Ausstattung mit Matrix-LED-Scheinwerfern, beheizbaren Sitzen und Ambientebeleuchtung.

Die leistungsstärkeren Modelle mit Allradantrieb sind in den Linien Upland und Overland erhältlich. Während die Upland-Version auf Robustheit setzt – unter anderem durch Abschlepphaken und verstärkte Stoßfänger –, punktet die Overland-Ausstattung mit luxuriösen Details wie Polyurethan-Premiumsitzen und einem beleuchteten Kühlergrill.

Zusätzlich können Käufer aus verschiedenen Paketen wählen: Das Winter-Paket (990 €) umfasst Sitz- und Lenkradheizung sowie eine beheizbare Frontscheibe, während das Premium-Paket (1.990 €) ein hochwertiges Soundsystem von Focal sowie eine Massagefunktion für die Vordersitze beinhaltet.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Segment der elektrischen Kompakt-SUVs tritt der Jeep Compass Elektro gegen starke Konkurrenz an, darunter der VW ID.4 GTX, das Tesla Model Y Long Range oder der Hyundai Ioniq 5 AWD. Während diese Modelle oft auf maximale Effizienz oder futuristische Designs setzen, bleibt Jeep seiner Linie treu: Der Fokus liegt auf Robustheit und Alltagstauglichkeit.

Besonders hervorzuheben ist die umfangreiche Serienausstattung des Compass im Vergleich zur Konkurrenz. Features wie das Selec-Terrain-System oder die hohe Wattiefe sind in dieser Fahrzeugklasse selten anzutreffen. Auch preislich ist der Compass konkurrenzfähig: Die Einstiegsversion beginnt bei 47.900 €, während das Topmodell Overland bei knapp 60.000 € liegt.

Alltagstauglichkeit und Komfort Neben seiner Geländetauglichkeit überzeugt der Jeep Compass Elektro auch im Alltagseinsatz. Mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 550 Litern bietet er genügend Platz für Familienausflüge oder längere Reisen. Das Interieur ist robust gestaltet – wasserabweisende Materialien und kratzfeste Rücksitzlehnen sind ideale Lösungen für Outdoor-Enthusiasten.

Das Infotainmentsystem des Compass ist intuitiv bedienbar und unterstützt kabelloses Laden sowie moderne Connected Services über die Jeep App 2.0. Praktische Features wie eine elektrische Heckklappe oder zahlreiche USB-Anschlüsse runden das Angebot ab.