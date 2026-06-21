646 km: Xpeng X9 übertrifft WLTP-Reichweite im Test deutlich

Mit einer Reichweite von 646 Kilometern setzte der Xpeng X9 ein klares Zeichen. Die positive Abweichung von 11,4 Prozent gegenüber seiner WLTP-Angabe ist ein Rekordwert im diesjährigen Testfeld. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da Vans aufgrund ihres höheren Gewichts oft als weniger effizient gelten. Doch der Xpeng zeigt, dass moderne Batterietechnologien und aerodynamische Optimierungen solche Vorurteile widerlegen können.

Die Testbedingungen beim El Prix in Norwegen waren ideal: Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad Celsius sowie trockene Straßen boten optimale Voraussetzungen für effizientes Fahren. Dennoch hebt sich der Xpeng X9 durch seine überdurchschnittliche Performance ab. Experten führen dies auf eine Kombination aus fortschrittlichem Batteriemanagement und einem optimierten Antriebsstrang zurück.

Vergleich mit europäischen Konkurrenten Während der BMW iX3 mit einer absoluten Reichweite von 781 Kilometern glänzte, konnte er in der prozentualen Bewertung nicht mit dem Xpeng mithalten. Der deutsche Premium-SUV übertraf seine WLTP-Angabe lediglich um 1,5 Prozent. Auch andere europäische Modelle wie der Mercedes-Benz GLC (+3,4 Prozent) oder der Hyundai Inster (+3,5 Prozent) blieben hinter dem chinesischen Van zurück.

Diese Ergebnisse zeigen, dass chinesische Hersteller nicht nur in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis aufholen, sondern auch technologisch ernstzunehmende Konkurrenten darstellen. Der Erfolg des Xpeng X9 verdeutlicht zudem die wachsende Bedeutung von Vans als alltagstaugliche Langstreckenfahrzeuge.

Technologische Highlights des Xpeng X9 Ein zentraler Faktor für die Leistung des Xpeng ist seine Batteriearchitektur. Mit einer Kapazität von rund 90 kWh bietet sie nicht nur hohe Energiedichte, sondern auch eine effiziente Nutzung durch intelligentes Thermomanagement. Zudem setzt der Van auf einen optimierten Elektromotor mit hoher Wirkungsgradklasse.

Auch das Platzangebot des Fahrzeugs trägt zur Attraktivität bei: Mit Platz für bis zu sieben Personen kombiniert der Van Familienfreundlichkeit mit Langstreckentauglichkeit – ein Konzept, das insbesondere in Europa immer mehr Anhänger findet.

Bedeutung für den europäischen Markt Der Erfolg des Xpeng X9 könnte ein Wendepunkt sein: Chinesische Hersteller zeigen zunehmend Präsenz auf dem europäischen Markt und setzen neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Preisgestaltung. Während europäische Marken weiterhin auf Premium-Qualität setzen, punkten Modelle wie der Xpeng mit Innovationskraft zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Für Verbraucher bedeutet dies eine größere Auswahl an Fahrzeugtypen – vom kompakten Stadtauto bis hin zum geräumigen Familien-Van. Die Frage bleibt jedoch, ob europäische Hersteller ihre Position halten können oder ob sie durch den Druck aus Asien zu schnelleren Innovationen gezwungen werden.