Leapmotor B03: Dieser Elektro-Zwerg soll Europa aufmischen

Angekündigt hatte sich der neue Elektrokleinwagen des Stellantis-Partners bereits im März 2026, als in China im Rahmen der Produktanmeldung beim Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT) erste Infos zum A05 veröffentlicht wurden. Jetzt bestätigt Leapmotor den A05 offiziell und verkündet zudem, dass er unter dem Namen B03 auch international angeboten werden soll.

Irgendwo zwischen Klein- und Kompaktwagen Der neue Leapmotor B03 kommt auf eine Länge von 4,18 Meter, eine Breite von 1,79 Meter sowie eine Höhe von 1,56 Meter. Der Radstand des Steilheck-Viertürers wird mit 2.605 Millimetern angegeben. Damit positioniert sich der B03 in etwa in der gleichen Nische wie der neue VW ID.Polo, wobei der Chinese 13 Zentimeter mehr Länge und damit wohl auch einen entsprechend größeren Innenraum bietet.

Dieser soll ein flexibles Sitzkonzept sowie einen Kofferraum mit großem zweitem Staufach bieten. Das reduzierte Cockpitdesign mit digitalem Kombiinstrument, Multifunktionszweispeichenlenkrad und großem zentralem Touchscreen übernimmt der B03 vom B03X.

Fast 400 Kilometer Reichweite Beim Antrieb setzt der B03 auf eine E-Maschine an der Vorderachse. Die tritt, zumindest in China, wahlweise mit 70 kW (94 PS) oder 90 kW (121 PS) Leistung an. Die Batteriekapazitäten dürften mit Blick auf den Plattformbruder B03X bei 39,8 und 53 kWh liegen. Nach dem chinesischen CLTC-Zyklus werden Reichweiten von 405 bis zu 510 Kilometer genannt. Nach WLTP dürften davon bis zu 390 Kilometer übrig bleiben. Nachgeladen werden kann mit bis zu 90 kW. Von 30 auf 80 Prozent soll es so in 16 Minuten gehen.

Wann der B03 in den Export geht, lassen die Chinesen noch offen. Dass der B03 auch nach Europa kommt, gilt dagegen als gesichert. Vielleicht wird er dann sogar auch dort montiert. In China startet der A05 zu Preisen ab umgerechnet rund 7.500 Euro. In Europa dürfte er sich knapp unterhalb des Schwestermodells B03X einordnen – und der ist ab 24.900 Euro zu haben.