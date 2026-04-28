GWM Geat Wall Motor Ora 5: Neuer SUV in drei Varianten

Der neue GWM Ora 5, der aktuell auf der Peking Auto Show vorgestellt wird, wird ab Sommer 2026 in Europa und auch auf dem deutschen Markt eingeführt. Der kompakte SUV bildet dabei den Auftakt einer breiteren, für Europa geplanten Produktfamilie. Weitere Karosserievarianten wie Hatchback und Kombi werden folgen.

Bekanntes Kulleraugen-Design Mit einer Länge von 4,47 Metern, einer Breite von 1,84 Metern und einer Höhe von 1,64 Metern bewegt sich der GWM Ora 5 im Konkurrenzumfeld von VW Tiguan & Co. Der Radstand wird mit 2.720 Millimetern angegeben. Das Außendesign erinnert ein wenig an einen geschrumpften Porsche Cayenne mit großen Kulleraugen. Lehnt sich aber auch stark an den bereits bekannten GWM-Modellen wie dem Good Cat an.

Die Cockpitlandschaft wird von einem Zweispeichenlenkrad und einem davor sitzenden Display als Kombiinstrument, sowie einem großen Touchscreen auf der Armaturentafel bestimmt. Physische Schalter gibt es kaum. Für eine intuitive Benutzeroberfläche und smartphone-inspirierte Nutzerführung sorgt das GWM-Betriebssystem Coffee OS. Die Belüftungsdüsen sind horizontal ausgerichtet. Die Mittelkonsole hält Cupholder und induktive Ladeschalen bereit.

Verbrenner, Hybrid und BEV Breit aufgestellt ist das Antriebsportfolio. Der reine Verbrenner setzt auf einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 160 PS in Kombination mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Hybridvariante spannt einen 150 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner mit einem 140 kW (190 PS) starken Elektromotor zusammen. Als Systemleistung werden 223 PS und 476 Nm genannt. Hinzu kommen eine 1,09-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und ein Zweigang-Hybrid-Getriebe (DHT). Insgesamt stehen sechs Betriebsmodi zur Verfügung, die je nach Fahrsituation zwischen Elektro- und Verbrennungsantrieb umschalten.

Die reine Elektroversion wird von einer 150 kW (204 PS) starken E-Maschine angetrieben, die ihre Energie aus einem 58,3 kWh großen NMC-Akku zapft. Die WLTP-Reichweite wird mit 453 Kilometer angegeben.

Das serienmäßige Angebot an Fahrerassistenzsystemen (ADAS) nennt sich Coffee Pilot Ultra-System, setzt auf Lidar-Technik und umfasst 23 Funktionen.

Preise für den Ora 5 nennt GWM noch nicht. Die Garantie auf den Antriebsstrang beträgt 7 Jahre oder 150.000 km. Für die Batterie gilt eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 km.