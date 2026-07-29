450 km Reichweite: Der neue VW ID. Polo

Der VW ID. Polo setzt auf bewährte Technik aus dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns und bietet zwei Batterieoptionen: eine kleinere LFP-Batterie mit einer Kapazität von rund 37 kWh und eine größere NMC-Batterie mit etwa 52 kWh. Während die kleinere Batterie eine Reichweite von etwa 290 Kilometern nach WLTP ermöglicht, bietet die größere Variante bis zu 450 Kilometer Reichweite – ein Wert, der im Segment der erschwinglichen Elektro-Kleinwagen durchaus konkurrenzfähig ist.

Die Ladeleistung liegt je nach Batterie zwischen 90 kW und 105 kW, was schnelle Ladezeiten von nur 24 bis 27 Minuten für eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent ermöglicht. Zudem unterstützt der ID. Polo das praktische Feature Vehicle-to-Load (V2L), mit dem elektrische Geräte wie E-Bikes oder Campingausrüstung direkt über das Fahrzeug geladen werden können.

Im Innenraum setzt Volkswagen auf eine Mischung aus digitalen Displays und physischen Bedienelementen, um sowohl moderne Technik als auch intuitive Bedienbarkeit zu gewährleisten.

Vergleich mit Cupra Raval und Škoda Epiq Innerhalb der Electric Urban Car Family positioniert sich der ID. Polo als klassischer Hatchback, während der Cupra Raval und Škoda Epiq unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: Der Cupra Raval zielt mit sportlichem Design und dynamischen Fahreigenschaften auf jüngere Käufer ab, während der Škoda Epiq Familien anspricht.

Technisch teilen sich alle drei Modelle viele Gemeinsamkeiten: Sie basieren auf derselben Plattform und bieten vergleichbare Ladezeiten sowie Batterieoptionen. Der Hauptunterschied liegt in der Ausrichtung: während der ID. Polo als Allrounder punktet, setzen seine Geschwister auf spezialisierte Eigenschaften wie Sportlichkeit oder Raumangefühl.

Marktpositionierung und Preisgestaltung Mit einem Einstiegspreis von rund 30.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist der ID. Polo preislich attraktiv positioniert – insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem Renault 5 oder preisaggressiven Modellen aus China. Die Kombination aus erschwinglichem Preis, alltagstauglicher Reichweite und praktischen Features macht ihn besonders für Erstkäufer interessant.

Zudem senkt Volkswagen durch die Einführung einer kleineren Batterievariante bewusst die Einstiegshürde für Kunden, die hauptsächlich im urbanen Umfeld unterwegs sind oder kurze Pendelstrecken zurücklegen.

Für wen lohnt sich der ID. Polo? Der ID. Polo richtet sich vor allem an Stadtbewohner, Pendler und junge Familien, die ein kompaktes Fahrzeug mit moderner Technik suchen. Dank seiner schnellen Ladezeiten eignet er sich auch für gelegentliche längere Fahrten oder Wochenendtrips – vorausgesetzt, man plant Ladestopps entsprechend ein.

Besonders hervorzuheben ist das Feature V2L, das den Wagen nicht nur zum Fortbewegungsmittel macht, sondern auch als mobile Energiequelle nützlich ist – sei es beim Camping oder für Notfälle zu Hause.

Herausforderungen und Perspektiven Trotz des erfolgreichen Starts stehen Volkswagen einige Herausforderungen bevor: Die Produktion muss hochgefahren werden, um die hohe Nachfrage zu bedienen, und auch die Konkurrenz schläft nicht. Mit neuen Modellen aus China sowie dem Renault-Portfolio wird der Wettbewerb in diesem Segment zunehmend härter.

Dennoch zeigt sich bereits jetzt, dass Volkswagen mit seiner Electric Urban Car Family einen Nerv getroffen hat – insbesondere in Europa, wo Preis-Leistungs-Verhältnis und Alltagstauglichkeit entscheidende Kaufkriterien sind.