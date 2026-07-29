Zeekr 9X: So mischt der Luxus-Hybrid-SUV Europa auf

Die Geely-Tochter Zeekr bringt ihr SUV-Topmodell Zeekr 9X jetzt auch nach Europa. In China wurde der Luxus-SUV, der klar gegen Wettbewerber wie Rolls-Royce Cullinan oder Bentley Bentayga positioniert ist, bereits im April 2025 vorgestellt. Seit Ende 2025 ist er dort im Handel. Ab Ende Juli 2026 startet der 9X auch in Europa. Zeekr unterstreicht, dass der 9X in Europa und für Europa entwickelt wurde.

Der Auftritt des 9X ist mächtig. Der SUV streckt sich auf 5,24 Meter, ist 2,03 Meter breit und 1,82 Meter hoch. Der Radstand liegt bei 3.169 Millimetern. Das Design ist kantig, die Front wird von einem riesigen Chromgrill dominiert. Flankierend verbauen die Chinesen schlanke Matrix-LED-Leuchten. Am Heck bilden die LED-Leuchten ein durchgehendes Band.

Fast 900 PS und bis zu 790 km Reichweite Als Unterbau für den Zeekr 9x dient die bekannte SAE-S-Plattform, die auf 900-Volt-Technologie ausgelegt ist. Für den sogenannten Super-Hybrid-Antrieb kombiniert Zeekr zwei E-Maschinen, die in der Europa-Version mit einer Leistung von insgesamt 660 kW (897 PS) protzen, mit einem 280 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der als Generatorantrieb und somit als Range Extender fungiert. Der Radantrieb erfolgt rein elektrisch. Die Pufferbatterie bietet wie in der entsprechenden China-Version eine Kapazität von 55 kWh. Die rein elektrische Reichweite gibt Zeekr mit bis zu 179 Kilometern nach WLTP an. Die Gesamtreichweite soll bis zu 737 Kilometer betragen. Nachgeladen werden kann die Batterie mit bis zu 330 kW von 10 auf 80 Prozent in nur 9,5 Minuten.

Von null auf 100 km/h spurtet der 2,9 Tonnen schwere Allradler in 4,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 240 km/h erreicht. Der Fahrer kann dabei unter verschiedenen Fahrmodi auch einen speziellen Offroad-Modus wählen. Mit einer Anhängelast von bis zu 2 Tonnen kann der 9X auch größere Lasten an den Haken nehmen; für einen SUV dieser Größe ist das allerdings nicht allzu viel. Für den Fahrkomfort sorgt eine Zweikammer-Luftfederung mit stufenloser elektronischer Dämpferregelung. Viel Nutzwert verspricht das Kofferraumvolumen von 677 Liter, das sich bis auf 2.148 Liter erweitern lässt.

Display-Landschaft im Cockpit Das Cockpit bestückt Zeekr mit einem 13 Zoll großen Kombiinstrument, einem zentralen 16,3-Zoll-Touchscreen sowie einem 47-Zoll großen Augmented-Reality-Head-up-Display, das Navigation, Geschwindigkeit, Kamerabilder des Totwinkelbereichs und weitere relevante Informationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert. Ergänzend sitzen auf der Mittelkonsole noch echte Schalter für bestimmte Funktionen sowie ein Kristallglas-Drehregler. Ein Naim-Audiosystem mit 32 Lautsprechern sorgt für höchsten Hörgenuss. Für ein Kinoerlebnis im Fond klappt aus dem Dachhimmel bei Bedarf ein in Längsrichtung verschiebbares 17-Zoll-Display. Das Unterhaltungsprogramm kann online über verschiedene Konnektivitätsdienste abgerufen werden. Wohltemperierte Getränke liefert ein intelligentes Kühl- und Warmhaltefach zwischen den beiden Einzelsitzen der zweiten Sitzreihe.

Um den Anspruch an ein Luxus-Ambiente zu unterstreichen, überspannt Zeekr zahlreiche Oberflächen mit Nappaleder, ergänzt um Echtholzapplikationen. Die Fahrassistenzsysteme setzen auf Lidar-Unterstützung.

Marktstart und Preise Der Zeekr 9X Ultra AWD ist ab dem 29. Juli als Sechssitzer und in den Außenfarben Crystal White, Lava Grey und Onyx Black bestellbar. Die Onyx Black-Variante kann zudem um ein Black Pack mit Akzenten in Hochglanzschwarz ergänzt werden. Preise nennt Zeekr noch nicht. Die Auslieferungen werden voraussichtlich zwischen Dezember 2026 und dem ersten Quartal 2027 beginnen.