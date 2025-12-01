AMS Kongress
Sportwagen
E-Auto

Alpine öffnet sich: Zwei Elektro-Roadster geplant

Alpine öffnet sich
Zwei Elektro-Roadster geplant

Der französische Sportwagenbauer Alpine will sein Portfolio an Elektromodellen auch um zwei Roadster-Varianten anreichern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.12.2025
Als Favorit speichern
Alpine A110 S Aero Kit Cabrio Render Sepkulation
Foto: Alpine / Patrick Lang

Das Angebot an offenen Autos ist weltweit über fast alle Anbieter hinweg auf dem Rückmarsch. Nur noch wenige Autobauer leisten sich Cabrios. Beim Renault-Sportlabel Alpine sieht man offenbar dennoch Potenzial für offene Modellvarianten. Wie die britische Autocar berichtet, plant der Sportwagenbauer bis zum Jahr 2030 gleich zwei Roadster-Modelle an den Start zu bringen.

Als 2- und 2+2-Sitzer

Kommen sollen offene Versionen des A110 und des A310. Der erste als Zweisitzer, vermutlich mit klassischem Stoffverdeck, der A310 als 2+2-Sitzer mit einem faltbaren Hardtop. Formal sollen sich beide Modelle recht ähnlich sein.

Die Basis für beide Roadster bildet die speziell für den A110 entwickelte APP-Plattform, die auch der A310 nutzen wird. Die Alpine High Performance Electric Platform (APP) wurde erforderlich, nachdem die eigentlich geplante technische Kooperation mit dem britisch-chinesischen Sportwagenbauer Lotus doch nicht zustande kam.

Technische Eckdaten der APP sind bislang nicht bekannt. Möglicherweise setzt die Neuentwicklung aber auf Radnabenmotoren, wie sie Konzernmutter Renault bereits im Renault 5 Turbo 3E nutzt. Damit sind sowohl Hinterrad- als auch Allradantriebe realisierbar.

Fazit

