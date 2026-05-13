Polestar 3 und Polestar 4: Neuerung verbessert Ladeleistung drastisch

Polestar hat seine beiden SUV-Modelle umfassend überarbeitet. Sowohl der Polestar 3 als auch das künftig offiziell als Polestar 4 Coupé bezeichnete Modell profitieren von technischen Verbesserungen, neuen Ausstattungsstrukturen und zusätzlichen Designoptionen. Beide Fahrzeuge sind ab sofort bestellbar.

Polestar 3 jetzt mit 800-Volt-Architektur Die wichtigste Neuerung betrifft den knapp 4,90 Meter langen Polestar 3. Das höherbauende Flaggschiff erhält nun die bereits angekündigte 800-Volt-Elektroarchitektur. Dadurch steigt die maximale DC-Ladeleistung auf bis zu 350 kW. Unter optimalen Bedingungen soll der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent nur noch 22 Minuten dauern – bislang waren rund 30 Minuten angegeben.

Zusätzlich führt Polestar die neue Batteriesoftware "Breathe Charge" ein. Sie überwacht den Zustand der Batterie in Echtzeit und passt die Ladegeschwindigkeit dynamisch an. Dadurch soll die Schnellladeleistung stabilisiert und gleichzeitig die langfristige Haltbarkeit des Akkus verbessert werden. Laut Hersteller kann jetzt innerhalb von zehn Minuten beim Gleichstromladen eine um bis zu 38 Prozent höhere Reichweite erzielt werden.

Mehr Power in den Antrieben Auch bei den Antrieben gibt es Änderungen. Alle Varianten des Polestar 3 erhalten einen neuen Permanentmagnet-Synchronmotor an der Hinterachse. Bei den Dual-Motor-Versionen kommt vorne künftig ein Asynchronmotor zum Einsatz. Die Performance-Variante leistet nun bis zu 500 kW statt bisher 380 kW.

Zudem wurde die Kraftverteilung stärker auf die Hinterachse ausgelegt. Überarbeitete Stabilisatoren und Fahrwerkskomponenten sowie eine neu abgestimmte Lenkungssoftware sollen das Fahrverhalten weiter verbessern.

Mehr Rechenleistung und neue Optionen Der Polestar 3 erhält außerdem ein deutlich leistungsfähigeres Rechnersystem mit NVIDIA-DRIVE-AGX-Orin-Prozessor. Die Rechenleistung soll sich dadurch mehr als verachtfacht haben. Das betrifft insbesondere Fahrerassistenzsysteme und die Verarbeitung von Sensordaten.

Optisch ergänzen die neuen Außenfarben "Storm" und "Krypton" das Angebot. Im Innenraum führt Polestar neue Material- und Farbkombinationen ein, darunter Varianten mit recyceltem Aluminiumdekor und Nappaleder.

Neue Modellbezeichnungen Wie bereits beim Polestar 5 stellt Polestar auch bei den SUV-Modellen die Namensstruktur um. Die bisherigen "Single Motor"-Versionen heißen künftig "Rear Motor", die Allradvarianten "Dual Motor". Die Topmodelle tragen die Zusatzbezeichnung "Performance". Zusätzlich differenziert Polestar die Varianten optisch stärker. Während die Rear-Motor-Modelle schwarze Sicherheitsgurte erhalten, kommen bei den Dual-Motor-Versionen goldene Akzente hinzu. Die Performance-Modelle setzen vollständig auf das markentypische "Schwedengold".

Beim Polestar 3 erhält die Basisversion zudem eine "optimierte Batteriegröße". Die Luftfederung wird künftig beim Dual Motor optional angeboten, bei der Performance-Version gehört sie serienmäßig dazu. Der Polestar 4 trägt künftig offiziell den Namenszusatz "Coupé". Offenbar soll damit eine spätere Kombiversion klar abgegrenzt werden. Gleichzeitig positioniert Polestar das Modell noch stärker als performanceorientiertes Elektrofahrzeug.

Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht eine neue Fahrwerksabstimmung. Rear-Motor- und Dual-Motor-Versionen erhalten passive Hochleistungsdämpfer, neue Feder- und Stabilisatorabstimmungen sowie PU-Anschläge statt klassischer Anschlagfedern. Das soll Komfort, Agilität und Lenkpräzision verbessern. Die Allradversionen mit zwei Motoren beschleunigen weiterhin in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bleiben damit die sprintstärksten Modelle der Marke.

Verbesserte CO₂-Bilanz Polestar hebt zudem die verbesserte Klimabilanz des Polestar 4 Coupé hervor. Je nach Produktionsstandort und Antrieb gibt der Hersteller einen CO₂-Fußabdruck zwischen 19,4 und 20,7 Tonnen CO₂-Äquivalent an. Gegenüber dem Marktstart konnte der Wert beim Dual-Motor-Modell aus chinesischer Produktion um 1,1 Tonnen reduziert werden.

Sowohl Polestar 3 als auch Polestar 4 Coupé können ab sofort bestellt werden. Der Einstiegspreis für den Polestar 3 Rear Motor liegt bei 78.900 Euro, das Polestar 4 Coupé Rear Motor startet bei 61.900 Euro.