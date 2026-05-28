Wegen des jüngst vorgestellten vollelektrischen Luce muss Ferrari aktuell viel Hohn und Spott aushalten – in den sozialen Medien kursieren jede Menge spöttischer Memes. Vor allem das für Ferrari ungewöhnliche Design des Luce regt Fans anscheinend auf. Und nicht nur Fans sind enttäuscht – auch der Wert der Ferrari-Aktie stand nach der Neuvorstellung unter Druck. Insbesondere für Ferrari selbst ist das Modell an vielen Stellen besonders – wir haben diese Besonderheiten herausgesucht.
Auffällig sind die im Ruhezustand an den A-Säulen angeschlagenen Scheibenwischer. Würden sie stattdessen klassisch ausgerichtet an der Unterkante der Frontscheibe sitzen, würden sie die unter dem Scheibenfuß weit nach unten gezogene schwarze Fläche optisch horizontal ...
Ferrari Luce :Die Technik-Tricks hinter dem Aufreger
Ferraris vollelektrischer Luce polarisiert – vor allem wegen seiner Formensprache. Technisch steckt im Aufreger aber erstaunlich viel Ungewöhnliches, das manchen an eine späte Apple-iCar-Idee erinnert.
Wegen des jüngst vorgestellten vollelektrischen Luce muss Ferrari aktuell viel Hohn und Spott aushalten – in den sozialen Medien kursieren jede Menge spöttischer Memes. Vor allem das für Ferrari ungewöhnliche Design des Luce regt Fans anscheinend auf. Und nicht nur Fans sind enttäuscht – auch der Wert der Ferrari-Aktie stand nach der Neuvorstellung unter Druck. Insbesondere für Ferrari selbst ist das Modell an vielen Stellen besonders – wir haben diese Besonderheiten herausgesucht.