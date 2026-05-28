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Sportwagen

Ferrari Luce: Die Technik-Tricks hinter dem Aufreger

Ferrari Luce
Die Technik-Tricks hinter dem Aufreger

Ferraris vollelektrischer Luce polarisiert – vor allem wegen seiner Formensprache. Technisch steckt im Aufreger aber erstaunlich viel Ungewöhnliches, das manchen an eine späte Apple-iCar-Idee erinnert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.05.2026
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Ferrari Luce und Seat Leon MK2
Foto: Ferrari/Rossen Gargolov/Kollage: KI

Wegen des jüngst vorgestellten vollelektrischen Luce muss Ferrari aktuell viel Hohn und Spott aushalten – in den sozialen Medien kursieren jede Menge spöttischer Memes. Vor allem das für Ferrari ungewöhnliche Design des Luce regt Fans anscheinend auf. Und nicht nur Fans sind enttäuscht – auch der Wert der Ferrari-Aktie stand nach der Neuvorstellung unter Druck. Insbesondere für Ferrari selbst ist das Modell an vielen Stellen besonders – wir haben diese Besonderheiten herausgesucht.

Auffällig sind die im Ruhezustand an den A-Säulen angeschlagenen Scheibenwischer. Würden sie stattdessen klassisch ausgerichtet an der Unterkante der Frontscheibe sitzen, würden sie die unter dem Scheibenfuß weit nach unten gezogene schwarze Fläche optisch horizontal ...

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