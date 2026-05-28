Ferrari Luce: Die Technik-Tricks hinter dem Aufreger

Wegen des jüngst vorgestellten vollelektrischen Luce muss Ferrari aktuell viel Hohn und Spott aushalten – in den sozialen Medien kursieren jede Menge spöttischer Memes. Vor allem das für Ferrari ungewöhnliche Design des Luce regt Fans anscheinend auf. Und nicht nur Fans sind enttäuscht – auch der Wert der Ferrari-Aktie stand nach der Neuvorstellung unter Druck. Insbesondere für Ferrari selbst ist das Modell an vielen Stellen besonders – wir haben diese Besonderheiten herausgesucht.



Auffällig sind die im Ruhezustand an den A-Säulen angeschlagenen Scheibenwischer. Würden sie stattdessen klassisch ausgerichtet an der Unterkante der Frontscheibe sitzen, würden sie die unter dem Scheibenfuß weit nach unten gezogene schwarze Fläche optisch horizontal ...