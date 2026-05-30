AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
E-Auto

BMW iX3 40 als neuer Einstieg mit 320 PS: Sommer-Modellpflege mit Alexa+ und vielen Lacken

Sommer-Modellpflege mit Alexa+ und vielen Lacken
BMW iX3 40 als neuer Einstieg mit 320 PS

BMW erweitert die iX3-Modellpalette ab Sommer 2026 um den neuen iX3 40 als Einstieg und bringt gleichzeitig eine KI-gestützte Sprachbedienung auf Deutsch ins Auto. Dazu kommen neue BMW-Individual-Lacke, frische Räder und ein neues Interieur.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.05.2026
Als Favorit speichern
BMW iX3 - Modellpflege Sommer 2026
Foto: BMW

BMW schaltet im iX3 erstmals eine deutsche Sprachversion des KI-basierten BMW Intelligent Personal Assistant frei. Der Assistent soll natürliche Dialoge erlauben, freie Formulierungen verstehen und Zusammenhänge erkennen. BMW setzt dafür nach eigenen Angaben auf Amazons KI-Technologie Alexa+.

BMW startet die deutsche Version ab Produktion Mitte April 2026 im iX3. Fahrzeuge aus früherer Produktion bekommen die Funktion voraussichtlich ab Ende Mai 2026 per Software-Update. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 will BMW die KI-Sprachfunktion zudem auf weitere Modelle mit BMW Operating System 9 und BMW Operating System X ausrollen und in weiteren Märkten anbieten.

Neuer BMW iX3 40: Einstieg ab Sommer 2026

Ab Sommer 2026 ergänzt BMW die Baureihe um eine weitere Antriebsvariante: den BMW iX3 40. BMW positioniert ihn als Einstieg und kombiniert das Modell mit der Gen6-eDrive-Technologie der Neuen Klasse.

Der iX3 40 treibt die Hinterräder an und nutzt eine stromerregte Synchronmaschine (SSM) an der Hinterachse. BMW nennt 235 kW (320 PS), 500 Nm, 0–100 km/h in 5,9 s – die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h.

Akku, Reichweite, Laden: 82,6 kWh und bis zu 300 kW

BMW gibt für die Hochvoltbatterie einen nutzbaren Energieinhalt von 82,6 kWh an. Beim Schnellladen sind 300 kW maximale Ladeleistung möglich.

Bei der Reichweite landet der iX3 40 laut WLTP je nach Ausführung bei 534 bis 637 km. Der WLTP-Verbrauch ist mit 14,5 bis 17,3 kWh/100 km (kombiniert) angegeben.

BMW iX3 - Modellpflege Sommer 2026
BMW

Mit dem iX3 40 erweitert BWM die iX3-Modellpalette zum Sommer 2026.

Neue Lacke, neue Räder, neues Interieur

BMW erweitert ab Sommer 2026 außerdem das Angebot an Individualisierung. Käuferinnen und Käufer können dann aus neun neuen BMW Individual Sonderlackierungen wählen, darunter Orinoco Perleffekt, Sepang Bronze metallic, Twilight Purple Perleffekt, Grigio Telesto Perleffekt metallic, Javagrün II metallic, Purple Silk metallic, Malachitgrün metallic, Voodooblau und Urban Green uni.

Dazu bringt BMW 21-Zoll-M-Aerodynamikräder des Typs 1051 M Jetblack und das Interieurdesign Contemporary in der Farbwelt Agave Grün Bicolor. Wer das optionale Innovationspaket wählt, kann künftig auch eine Sitzheizung für die Fondsitze bestellen.

Fazit

Mehr zum Thema Elektroauto