BYD Atto bekommt Elektro-Turbo: 800-Volt-Technik bringt starke Verbesserung

Die Einführung der 800-Volt-Architektur im BYD Atto 3 Evo markiert einen bedeutenden Schritt in der Elektromobilität. Diese Technologie ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 220 kW, wodurch der Akku in nur 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden kann. Im Vergleich zur vorherigen 400-Volt-Technologie verdoppelt sich die Spannung, was nicht nur die Ladezeiten verkürzt, sondern auch die Effizienz steigert. Die neue Blade-Batterie mit 74,8 kWh Kapazität nutzt die Cell-to-Body-Technologie, bei der die Batterie direkt in die Fahrzeugstruktur integriert ist. Dies reduziert das Gewicht und erhöht die Stabilität.

Verbesserte Antriebsoptionen Der Atto 3 Evo bietet erstmals die Wahl zwischen Heck- und Allradantrieb. Die heckgetriebene Variante ist mit einem 230 kW starken Elektromotor ausgestattet, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,5 Sekunden ermöglicht. Die Allradversion kombiniert diesen Motor mit einem zusätzlichen Asynchronmotor an der Vorderachse, was eine Gesamtleistung von 330 kW und eine Beschleunigung in nur 3,9 Sekunden erlaubt. Die Reichweite beträgt bis zu 510 Kilometer für die Heckantriebsversion und 470 Kilometer für die Allradvariante.

Raum und Komfort Trotz unveränderter Außenmaße bietet der Atto 3 Evo mehr Platz im Innenraum. Das Kofferraumvolumen wurde auf 490 Liter erhöht, und ein neuer Frunk unter der Motorhaube bietet zusätzliche 101 Liter Stauraum. Im Interieur sorgen ein 15,6-Zoll-Touchscreen und ein überarbeitetes digitales Cockpit für ein modernes Fahrerlebnis. Neue Materialien und eine erweiterte Ausstattung, darunter ein Panorama-Schiebedach und beheizbare Rücksitze, erhöhen den Komfort.

Sicherheit und Technologie Die Sicherheitsausstattung des Atto 3 Evo wurde ebenfalls verbessert. Sie umfasst sieben Airbags, adaptiven Tempomat, Spurhalteassistent und eine 360-Grad-Kamera. Zudem ist das Fahrzeug mit einem KI-gestützten Sprachassistenten ausgestattet, der komplexe Befehle in natürlicher Sprache versteht. Die Vehicle-to-Load-Technologie ermöglicht es, externe Geräte mit bis zu 3 kW zu betreiben.

Marktstart und Preise Der BYD Atto 3 Evo ist ab sofort bestellbar, mit ersten Auslieferungen ab Frühjahr. Die Preise beginnen bei 44.900 Euro für die Heckantriebsversion und 50.990 Euro für die Allradvariante. BYD gewährt eine sechsjährige Garantie auf das Fahrzeug und eine achtjährige Garantie auf die Batterie, die eine Mindestkapazität von 70 Prozent über 250.000 Kilometer garantiert.