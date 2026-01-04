BYD rüstet Yangwang U7 mit Riesenakku aus: Auch das Gewicht ist rekordverdächtig

BYD erweitert das Batterieangebot für seine Ultra-Luxusmarke Yangwang: Die überarbeitete vollelektrische Version der Limousine U7 wird künftig mit besonders großen Blade-Batterien auf LFP-Basis angeboten. Laut aktuellen Unterlagen des chinesischen Industrieministeriums (MIIT) stehen zwei Batterieoptionen mit 135,5 kWh und 150,01 kWh zur Verfügung. Je nach Konfiguration ermöglicht das größere Batteriepaket CLTC-Reichweiten von bis zu 1.006 Kilometern. Die 135,5-kWh-Variante kommt auf bis zu 860 Kilometer. Damit positioniert sich der Yangwang U7 bereits als das reichweitenstärkste Elektromodell innerhalb des BYD-Konzerns.

Technik und Abmessungen unverändert Mit dem neuen Akku heben die Chinesen das Thema Reichweite nochmals auf ein anderes Niveau. Die Batterie mit 150,01 kWh wiegt allerdings auch 926 Kilogramm. Sie erreicht eine rechnerische Energiedichte von rund 162 Wh/kg. Zum Vergleich: Das 135,5-kWh-Paket bringt 903 Kilogramm auf die Waage und liegt bei etwa 150 Wh/kg. Die Leergewichte des Fahrzeugs variieren je nach Batterie und Sitzkonfiguration zwischen rund 3.095 und 3.290 Kilogramm. Optisch und technisch bleibt der neue U7 BEV weitgehend unverändert.

Die Limousine wird weiterhin als Vier- oder Fünfsitzer angeboten und misst 5.265 mm in der Länge, 1.998 mm in der Breite und 1.517 mm in der Höhe. Der Radstand beträgt 3.160 mm. Als Antrieb dient weiterhin das e4-System (Yisifang) mit vier permanentmagneterregten Synchronmotoren. Jeder Motor leistet bis zu 240 kW, womit sich eine Systemleistung von 960 kW (1.287 PS) ergibt. Das maximale Drehmoment liegt bei 1.584 Nm. Die Fahrleistungen bleiben entsprechend auf Supersportwagen-Niveau: Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 2,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 270 km/h.

Range-Extender als Option Der Yangwang U7 wurde im März 2025 als erstes Limousinenmodell der Marke vorgestellt. BYD positioniert ihn als "New Energy Flagship" im Luxussegment. Die Preise starten bei 628.000 Yuan (umgerechnet rund 76.500 Euro), womit der U7 aktuell das einzige Yangwang-Modell unterhalb der Million-Yuan-Marke ist. Zusätzlich zu den reinen Elektroversionen bietet Yangwang eine Plug-in-Hybrid-Version des U7 an, die mit einer 52,4-kWh-Batterie ausgestattet ist und rein elektrisch bis zu 200 Kilometer nach CLTC zurücklegen kann. Zudem haben die Chinesen einen neu entwickelten Boxermotor als Range-Extender vorgestellt (siehe Bildergalerie).

Zur Serienausstattung des Yangwang U7 zählen unter anderem das Fahrerassistenzsystem "God’s Eye A" (DiPilot 600) mit drei Lidar-Sensoren, das aktive DiSus-Z-Fahrwerk sowie eine besonders aerodynamische Karosserie mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,195. Diese Merkmale sollen auch bei der neuen BEV-Variante erhalten bleiben. Neben dem U7 umfasst das Yangwang-Portfolio derzeit den U8 Offroad-SUV, den verlängerten U8L sowie den elektrischen Supersportwagen U9.