160 km E-Reichweite: Neuer VW ID. Era 5S als PHEV für China

Der VW ID. Era 5S ist eine Mittelklasselimousine mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV), die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde. Mit einer Länge von 4,84 Metern ist das Modell länger als ein Jetta, bleibt jedoch unterhalb des Passat oder ID.7 angesiedelt. Das Fahrzeugdesign setzt auf ein aerodynamisches Fließheck mit markanten LED-Lichtelementen an Front und Heck sowie halbversenkten Türgriffen. Die Dimensionen werden durch einen Radstand von 2.766 Millimetern ergänzt, was Platz für ein geräumiges Interieur schafft.

Angetrieben wird der ID. Era 5S von einem 1,5-Liter-Benzinmotor mit 110 PS in Kombination mit einem Elektromotor, der eine Leistung von 130 kW (ca. 177 PS) liefert. Die Energie stammt aus einer LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat), die vom chinesischen Batteriehersteller CATL geliefert wird. Diese Batterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 160 Kilometern nach dem CLTC-Zyklus – ein Wert, der speziell auf städtische Pendler zugeschnitten ist.

Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt bei moderaten 165 km/h, was den Fokus auf Effizienz und Alltagstauglichkeit unterstreicht. Zusätzlich verfügt das Modell über KI-basierte Fahrerassistenzsysteme, die teilautonome Fahrfunktionen ermöglichen.

Vergleich mit europäischen Modellen Im direkten Vergleich zu europäischen Modellen fällt auf, dass Volkswagen in China andere Prioritäten setzt: Während in Europa reine Elektrofahrzeuge wie der ID.3 oder ID.Buzz im Fokus stehen, kombiniert der ID. Era 5S klassische Verbrenner-Technologie mit elektrischer Reichweite – eine Strategie, die speziell auf die Bedürfnisse chinesischer Kunden abgestimmt ist.

Die Integration eines Range-Extenders oder PHEV-Antriebs entspricht den Anforderungen ländlicher Regionen Chinas, wo die Ladeinfrastruktur oft noch unzureichend ausgebaut ist. Europäische Modelle hingegen zielen stärker auf urbane Nutzer ab, die Zugang zu einem dichten Netz an Schnellladestationen haben.

Ein weiterer Unterschied liegt in den Kosten: Der ID. Era 5S wird voraussichtlich deutlich günstiger angeboten als vergleichbare europäische Modelle – ein Ergebnis der lokalen Produktion und geringerer Materialkosten in China.

Bedeutung für deutsche Käufer Für deutsche Käufer stellt sich die Frage: Könnten Technologien wie die LFP-Batterien oder Range-Extender auch hierzulande Einzug halten? LFP-Batterien gelten als kostengünstige Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien und bieten Vorteile hinsichtlich Sicherheit und Lebensdauer – Aspekte, die auch in Europa zunehmend an Bedeutung gewinnen könnten.

Volkswagen hat bereits angedeutet, dass technologische Innovationen aus China langfristig auch europäische Modelle beeinflussen könnten. Dies betrifft nicht nur Batterietechnologien, sondern auch Softwarelösungen und Fahrerassistenzsysteme.

Marktstrategie von Volkswagen in China Volkswagens Engagement in China geht weit über einzelne Modelle hinaus: Der Konzern hat sich durch Partnerschaften mit SAIC und anderen lokalen Herstellern tief im Markt verankert. Diese Kooperationen ermöglichen es Volkswagen, Fahrzeuge zu entwickeln, die exakt auf die Bedürfnisse chinesischer Kunden zugeschnitten sind – sei es durch längere Radstände oder spezifische Motorisierungen.

Die Strategie zahlt sich aus: Mit Modellen wie dem ID.Unyx oder dem ID.Era konnte Volkswagen seine Position als führender Hersteller im Segment der elektrifizierten Fahrzeuge stärken. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von Skaleneffekten durch hohe Produktionszahlen vor Ort.

Herausforderungen und Chancen für Europa Trotz aller Erfolge bleibt abzuwarten, ob Volkswagens China-Strategie langfristig auch positive Auswirkungen auf den europäischen Markt haben wird. Kritiker bemängeln, dass Innovationen wie Range-Extender oder LFP-Batterien bislang kaum Eingang in das europäische Portfolio gefunden haben – obwohl sie potenziell kostengünstigere Alternativen darstellen könnten.

Gleichzeitig könnte Volkswagens Fokus auf den chinesischen Markt dazu führen, dass europäische Kunden künftig länger auf neue Technologien warten müssen oder diese gar nicht erhalten.