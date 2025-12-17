Subarus neuer Elektro-SUV mit 343 PS: Uncharted kommt nach Deutschland

Mit dem Uncharted bringt Subaru im kommenden Jahr einen weiteren Elektro-SUV zu den deutschen Händlern und setzt damit die Kooperation mit Toyota fort. Wie bereits beim Solterra übernimmt Subaru erneut ein Toyota-Layout und entwickelt daraus eine eigene Variante. Dieses Mal dient der erst vor kurzem vorgestellte Toyota C-HR+ als technisches Fundament. Subaru positioniert den Uncharted als kompakten Crossover-SUV mit leicht angepasster Designsprache und einer weitgehend unveränderten Antriebstechnik.

Toyota liefert die Basis Äußerlich orientiert sich der 4,52 Meter lange Uncharted klar am C-HR+, zeigt jedoch einige Subaru-spezifische Modifikationen. Die Front trägt neue LED-Scheinwerfer mit sechs Lichtmodulen pro Seite sowie ein zentral platziertes Markenlogo. Eine neu gestaltete Gitterstruktur am unteren Lufteinlass differenziert die Subaru-Version zusätzlich. Am Heck fällt eine neu modellierte Schürze mit integriertem Unterfahrschutz auf, ergänzt durch eine geschwungene LED-Leiste und den markentypischen Schriftzug.

Im Innenraum setzt sich dieser Ansatz fort. Architektur, Displayanordnung und Bedienkonzept entsprechen weitgehend dem Toyota-Vorbild. Digitale Instrumente sind knapp unter der Windschutzscheibe platziert, während ein 14-Zoll-Touchscreen zentral ausgerichtet ist. Subaru beschränkt sich auf minimal sichtbare Anpassungen wie das Markenlogo am Lenkrad. Die Raumverhältnisse profitieren vom langen Radstand und dem nahezu ebenen Boden. Das Ladevolumen liegt bei 416 Litern.

Bis zu 343 PS Technisch übernimmt Subaru den kompletten Antriebsstrang des C-HR+. Die Basis bildet eine Frontantriebsversion mit 123 kW/167 PS und einer 57,7-kWh-Batterie. Darüber rangiert eine reichweitenoptimierte Frontantriebsvariante mit 165 kW/224 PS und 77-kWh-Batterie. Das soll Reichweiten von 455 beziehungsweise 600 Kilometern ermöglichen. An der Spitze steht ein Allradmodell mit zwei Elektromotoren und 252 kW/343 PS Systemleistung, das den Uncharted in rund fünf Sekunden auf 100 km/h beschleunigen soll. Hier liegt die Reichweite bei maximal 525 Kilometern. Die Ladeleistung beträgt maximal 150 kW, die Ladung von 10 auf 80 Prozent soll in rund 30 Minuten erreicht werden. Ein serienmäßiger 22-kW-On-Board-Lader erleichtert zudem das AC-Laden im Alltag.

Ergänzend zu den Toyota-Komponenten integriert Subaru eigene Elemente, insbesondere beim Allradmanagement. Das überarbeitete X-Mode-System soll in Verbindung mit der elektronischen Drehmomentverteilung für mehr Traktion auf rutschigem Untergrund sorgen. Zur Marken-DNA von Subaru passend, tritt der Uncharted mit einer für das Segment hohen Bodenfreiheit von 211 Millimetern an. Damit grenzt sich das Modell im Detail von seinem Toyota-Schwestermodell ab, das stärker auf urbanen Einsatz ausgelegt ist.

Marktstart und Preis Produktseitig ordnet Subaru den Uncharted als Baustein einer breiteren Elektrifizierungsstrategie ein. Neben dem neuen Kompakt-SUV sollen der e-Outback sowie ein umfassend aktualisierter Solterra das Angebot ab 2026 erweitern. Preise für den europäischen Markt nennt Subaru noch nicht, doch angesichts der Techniknähe zum Toyota C-HR+ dürfte der Einstieg im Bereich ab rund 40.000 Euro liegen.