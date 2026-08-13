Cupra Raval Leasing: E-Kleinwagen mit 166 kW (226 PS) ab 149 € inkl. BAFA-Prämie

Der neue sportliche Elektro-Kleinwagen der spanischen VW-Tochter ist gerade frisch auf dem Markt und wird im Privatleasing zu einem attraktiven Preis ab 149 Euro pro Monat angeboten. Die Rate ist jedoch an die Höhe der anrechenbaren E-Auto-Förderung gekoppelt, die als Leasingsonderzahlung dient. Mit sinkender Förderberechtigung steigt demnach die Rate. Ein Blick auf die verschiedenen Kostenszenarien hilft bei der Kalkulation.

Die Kosten im Detail Das Leasingangebot ist auf eine Laufzeit von 36 Monaten bei einer Jahresfahrleistung von 10.000 Kilometern ausgelegt. Die monatliche Rate variiert je nach Höhe der Leasingsonderzahlung, die der beantragten staatlichen Förderung entspricht. Diese ist bekanntlich an die Höhe des jeweiligen Haushaltseinkommens geknüpft. Kunden müssen die Fördermittel selbst beantragen und voraus legen.

Szenario 1 (Volle Förderung): Bei Anrechnung der maximalen Förderung von 6.000 Euro als Sonderzahlung beträgt die monatliche Rate 149 Euro . Der Leasingfaktor liegt demnach bei 0,5.

Bei Anrechnung der maximalen Förderung von als Sonderzahlung beträgt die monatliche Rate . Der Leasingfaktor liegt demnach bei 0,5. Szenario 2 (Minimale Förderung): Kann nur die Mindestförderung von 3.000 Euro geltend gemacht werden, steigt die Rate auf 232,33 Euro . Leasingfaktor: 0,78

Kann nur die Mindestförderung von geltend gemacht werden, steigt die Rate auf . Leasingfaktor: 0,78 Szenario 3 (Ohne Förderung): Ohne Förderberechtigung und somit ohne Sonderzahlung liegt die Leasingrate bei monatlich 315,67 Euro, was in einem Leasingfaktor von 1,06 resultiert. Als Zusatzkosten nennt das Angebot nur noch die Überführung mit 1.490 Euro. Umgerechnet auf den Monat entspräche das 41,40 Euro. Die günstigste Leasingrate läge somit bei 190,38 Euro, die teuerste bei 357,06 Euro. Weitere Zahlungen, wie etwa für die Zulassung oder die Rückgabe sind dem Angebot nicht zu entnehmen.

Antrieb, Leistung und Ausstattung Der Cupra Raval basiert auf der MEB-Entry-Plattform und wird von einer E-Maschine mit 166 kW (226 PS) angetrieben, die ihre Kraft an die Vorderräder leitet. Die Batteriekapazität ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 440 Kilometern. Die Serienausstattung ist bereits ab Werk umfangreich:

Fahrdynamik & Komfort: Sport-Komfortsitze, progressive Lenkung, Keyless Go, Climatronic

Sport-Komfortsitze, progressive Lenkung, Keyless Go, Climatronic Infotainment: 12,9-Zoll-Zentraldisplay, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto, Full Link

12,9-Zoll-Zentraldisplay, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto, Full Link Assistenzsysteme: Notbremsassistent (Front Assist) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurwechselassistent (Side Assist), Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe hinten

Notbremsassistent (Front Assist) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurwechselassistent (Side Assist), Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe hinten Exterieur: LED-Hauptscheinwerfer, LED-Heckleuchten mit durchgehendem Lichtband Die Fahrzeuge sind bei Bestellung noch frei konfigurierbar. Die Lieferung startet laut Angebot im Januar 2027.