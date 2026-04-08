Deutschlands kleinstes Wohnmobil: Für wen eignet sich das ARI 458 Pro?

Das ARI 458 Pro Campingmobil basiert auf dem Elektro-Kleinsttransporter ARI 458 Pro und ist mit einem 15-kW-Elektromotor ausgestattet, der eine Leistung von 20 PS bietet. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 70 km/h.

Käufer können zwischen zwei Akkuvarianten wählen: einem 15-kWh-Akku mit einer Reichweite von 120 bis 180 Kilometern und einem 23,5-kWh-Akku, der Reichweiten von 180 bis 230 Kilometern ermöglicht. Die Ladezeit ist auf den Einsatz an Haushaltssteckdosen oder Wallboxen ausgelegt.

Das Selbstausbau-Konzept Ein Alleinstellungsmerkmal des ARI 458 Pro ist sein Selbstausbau-Konzept. Der Innenraum des Fahrzeugs bietet 2,8 Quadratmeter Grundfläche und eine Stehhöhe von 1,85 Metern.

ARI Motors liefert das Fahrzeug mit einer Grundausstattung, die autarkes Camping ermöglicht. Dazu gehören eine Solaranlage, 230-Volt-Steckdosen, eine Zusatzbatterie für die Bordversorgung sowie eine Wasserversorgung mit Frisch- und Abwassertank. Die Gestaltung von Bett, Tisch und Küchenzeile bleibt den Käufern überlassen.

Vergleich mit anderen Campingmobilen Im Vergleich zu herkömmlichen Campingmobilen punktet der ARI 458 Pro durch seine kompakte Größe und seinen günstigen Preis. Mit einem Einstiegspreis von 25.530 Euro (zzgl. MwSt.) ist er deutlich erschwinglicher als viele andere Modelle auf dem Markt. Allerdings müssen Käufer Abstriche bei der Geschwindigkeit und Reichweite machen. Im Vergleich zu größeren Modellen wie dem VW California oder dem Mercedes Marco Polo bietet der ARI 458 Pro eine einzigartige Kombination aus Kompaktheit und Individualisierbarkeit.

Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten Das ARI 458 Pro Campingmobil richtet sich an eine spezifische Zielgruppe: Minimalisten, Selbstausbauer und Camping-Enthusiasten, die Wert auf Individualität legen. Es eignet sich besonders für urbane Umgebungen und kurze Campingausflüge.

Dank seiner kompakten Größe passt es in nahezu jede Parklücke und ist ideal für enge Altstadtgassen. Die niedrigen Betriebskosten und die Möglichkeit, das Fahrzeug individuell zu gestalten, machen es auch für junge Familien und Paare interessant, die ein erschwingliches und nachhaltiges Campingmobil suchen.

Preis und Verfügbarkeit Das ARI 458 Pro Campingmobil ist ab Mai 2026 bestellbar. Der Einstiegspreis liegt bei 25.530 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Gewerbetreibende können von steuerlichen Vorteilen wie einer 75-prozentigen Sonderabschreibung und einer Kfz-Steuerbefreiung bis 2035 profitieren. Diese finanziellen Anreize machen das Fahrzeug auch für Unternehmen interessant, die es beispielsweise als mobiles Büro oder für spezielle Einsatzzwecke nutzen möchten.