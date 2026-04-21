Die 800-Volt-Architektur ist eine Weiterentwicklung gegenüber den herkömmlichen 400-Volt-Systemen, die in den meisten Elektrofahrzeugen verwendet werden. Durch die Verdopplung der Spannung können höhere Ladeleistungen erzielt werden, ohne dass die Stromstärke erhöht werden muss. Das reduziert den Energieverlust und ermöglicht den Einsatz dünnerer Kabel, was wiederum Gewicht und Materialkosten spart. Mercedes-Benz hat diese Technologie im EQS eingeführt, um sowohl die Ladezeiten als auch die Effizienz des Fahrzeugs zu verbessern.Vorteile bei der LadeleistungDank der 800-Volt-Technologie kann der EQS an geeigneten Schnellladestationen Ladeleistungen von bis zu 350 kW erreichen. Das bedeutet, dass innerhalb von nur zehn Minuten bis zu 320 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. Im Vergleich zu 400-Volt-Systemen, die oft auf maximal 200 kW begrenzt sind, stellt dies einen erheblichen Fortschritt dar. Besonders auf Langstreckenreisen profitieren Fahrer von den verkürzten Ladezeiten.Verbesserte BatterietechnikDie Batterie des EQS wurde ebenfalls überarbeitet, um die Vorteile der 800-Volt-Architektur voll auszuschöpfen. Mit einer Kapazität von bis zu 122 kWh bietet sie nicht nur mehr Energie, sondern auch eine höhere Energiedichte. Dies wurde durch den Einsatz von Siliziumoxid in den Anoden erreicht, was die Effizienz und Lebensdauer der Batterie erhöht. Gleichzeitig konnte der Anteil kritischer Rohstoffe wie Kobalt reduziert werden, was die Nachhaltigkeit der Batterieproduktion verbessert.Auswirkungen auf die ReichweiteDie Kombination aus effizienterem Antrieb, verbesserter Aerodynamik und optimierter Batterietechnik ermöglicht dem EQS eine Reichweite von bis zu 926 Kilometern nach WLTP-Zyklus. Damit gehört der EQS zu den Elektrofahrzeugen mit der größten Reichweite auf dem Markt. Diese Leistung wird durch die 800-Volt-Technologie unterstützt, die den Energieverbrauch senkt und die Effizienz steigert.Vergleich mit anderen SystemenIm Vergleich zu 400-Volt-Systemen bietet die 800-Volt-Architektur zahlreiche Vorteile, hat jedoch auch ihre Herausforderungen. Während die höhere Spannung die Ladezeiten verkürzt und die Effizienz steigert, erfordert sie auch spezielle Ladeinfrastrukturen und Komponenten, die den Produktionsaufwand erhöhen können. Dennoch zeigt der EQS, dass die Vorteile die Nachteile bei weitem überwiegen, insbesondere für Premiumfahrzeuge, die auf maximale Leistung und Komfort ausgelegt sind.