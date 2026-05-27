BYD Dolphin G DM-i: Jetzt auch als Super-Hybrid

Bislang war der chinesische Kleinwagen BYD Dolphin bei uns ausschließlich als reines Elektromodell zu haben. An der Vorderachse des Stromers sitzt ein Elektromotor mit wahlweise 70 kW (95 PS) und 180 Nm, 130 kW (177 PS) und 260 Nm oder 150 kW (204 PS) und 310 Nm. In Kombination mit einer Batteriekapazität von 44,9 oder 60,4 kWh schafft der Kleinwagen WLTP-Reichweiten von 315 bis 427 Kilometern.

Hybrid mit über 1.000 km Reichweite Ab Juni bietet sich Dolphin-Interessenten eine weitere Antriebsalternative. Im Dolphin G DM-i, der das erste speziell für internationale Märkte und Europa entwickelte Modell der Marke ist, kommt ein sogenannter Plug-in-Super-Hybrid mit Dual Mode (DM)-Technologie zum Einsatz. Konkrete technische Daten zum neuen Antrieb nennt BYD noch nicht, verspricht aber Gesamtreichweiten von über 1.000 Kilometern.

Vermutlich dürfte sich der Super-Hybrid aber am Antrieb aus dem Atto 2 orientieren. Hier arbeitet ein 1,5-Liter-Benziner mit einem Elektromotor und einer Batterie zusammen. Diese Kombination kann im Elektromodus den SUV rein elektrisch bewegen. Im Hybridmodus dient der Verbrenner als Generatorantrieb, der die Batterie nachlädt. Im Parallelbetrieb treibt der Verbrenner zusätzlich zur E-Maschine direkt die Vorderräder an.

Im Atto 2 ist der Super-Hybrid in zwei Konfigurationen erhältlich. In der Active-Ausführung beträgt die Kapazität der Blade-Batterie 7,8 kWh und die maximale Systemleistung 166 PS (122 kW). In der Boost-Version steigt die Batteriekapazität auf 18 kWh und die Motorleistung auf 212 PS (156 kW). Die rein elektrischen Reichweiten liegen bei 40 respektive 90 Kilometern.

Angepasste Optik, reduzierter Preis Formal unterscheidet sich der Hybrid von der Elektroversion durch eine neu gezeichnete Front, bei der das schwarze Grillpanel entfällt, die Haube weiter nach unten gezogen und die Scheinwerfer durch schlankere LED-Einheiten ersetzt werden. An den vorderen Kotflügelflanken trägt der Hybrid zudem angedeutete Luftauslassgitter.

In Deutschland feiert der Dolphin G DM-i im Juni 2026 Premiere. Die ersten Auslieferungen an Kunden sind für den Spätsommer und Frühherbst geplant. Preise für den Super-Hybrid nennen die Chinesen noch nicht. Sie dürfte aber günstiger ausfallen als die Elektroversion, die bei 33.990 Euro startet. Wir rechnen mit einem Preis von knapp 30.000 Euro.