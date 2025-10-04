E-Auto mit Verbrenner-Trick: Leapmotor C10 schafft 1.150 km ohne Ladepause

Der Leapmotor C10 wirkt auf den ersten Blick wie ein typisches China-SUV – modern, digital, günstig. Doch unter dem Blech steckt ein Konzept, das in Europa fast vergessen war: der Range Extender. Dabei treibt ein Elektromotor die Räder an, während ein kleiner Benziner im Hintergrund Strom liefert, wenn der Akku leer ist. So entsteht eine Gesamtreichweite von bis zu 1.150 Kilometern – deutlich mehr als bei vielen reinen Elektroautos.

Europa zögert, China liefert Während einige Marken den Verbrenner konsequent aus ihren Konzepten verbannen, geht Leapmotor einen pragmatischen Weg. Die Kombination aus elektrischem Fahren und klassischem Energie-Backup könnte vor allem in Regionen ohne flächendeckende Ladeinfrastruktur neue Kunden überzeugen. In Australien ist das Modell bereits angekommen und sorgt dort mit seiner enormen Reichweite für Aufsehen. In Europa dürfte der Einstiegspreis von 37.400 Euro ebenfalls für Interesse sorgen.

Technik trifft Praxis: Was der C10 kann und was nicht Der C10 REEV fährt rein elektrisch, solange der Akku reicht – etwa 100 bis 150 Kilometer. Danach springt der 1,5-Liter-Benziner an, der ausschließlich den Akku speist. Die Räder bleiben dabei immer elektrisch angetrieben. Die Ladeleistung liegt bei soliden 55 kW (DC) und 11 kW (AC). Wer unterwegs keinen Ladepunkt findet, kann also einfach tanken. Diese Flexibilität hebt den Leapmotor von anderen Elektro-SUVs ab und macht ihn vor allem für Pendler oder Langstreckenfahrer interessant, die sich nicht auf Ladepausen verlassen wollen.