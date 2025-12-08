Lotus Eletre PHEV: Zum Strom kommt jetzt ein Verbrenner

Lotus-CEO Feng Qingfeng bestätigte bereits 2024, dass sich der Plan, ab 2028 nur noch Elektroautos anbieten zu wollen, nicht halten lässt. Die globale Nachfrage nach Elektroautos gebe das nicht her. Die Antriebszukunft, zumindest die nähere, sieht Qingfeng in sogenannten Super-Hybrid-Antrieben.

Eletre wird umgerüstet Das erste Lotus-Modell mit einem solchen Super-Hybrid wird bereits 2026 der 2022 vorgestellte und ursprünglich als reines Elektromodell konzipierte Luxus-SUV Eletre . Premiere soll der Eletre PHEV Anfang 2026 in China feiern; nach Europa dürfte das Hybridmodell dann im Herbst 2026 kommen.

Mit der PHEV-Technologie wolle man den Käufern von Luxusautos, die über alle Marken hinweg besonders zurückhaltend bei E-Antrieben agieren, eine größere Auswahl an Antriebsoptionen bieten. Zweiter Vorteil: Lotus kann so Strafzölle umgehen, die auf verschiedenen Märkten für Elektroautos aus China erhoben werden.

Leistung wie im Elektromodell Schon vor der offiziellen Premiere hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), bei dem Autos vor dem Marktstart technisch beschrieben werden müssen, erste Eckdaten zum Lotus Eletre veröffentlicht. Demnach erhält die PHEV-Variante eine 70 kWh große NMC-Batterie, die nach dem chinesischen CLTC-Zyklus eine rein elektrische Reichweite von bis zu 355 Kilometern ermöglichen soll. Eingebettet wird der neue Antrieb in die bestehende 900-Volt-Plattform. Entsprechend liegt die Ladezeit für die Batterie von 20 auf 80 Prozent ihrer Kapazität bei nur knapp acht Minuten.

Den Verbrenner-Part übernimmt ein zwei Liter großer Vierzylinder-Turbobenziner mit 275 PS aus dem Powertrain-Portfolio von Horse – einem Motoren-Joint-Venture zwischen Lotus-Mutter Geely und Renault –, der direkt die Räder antreiben kann und auch als Generatorantrieb die Batterie mit Strom versorgt. Im Fahrbetrieb schafft es der Verbrenner, die Batterie in 90 Minuten von 30 auf 80 Prozent zu laden.

Antriebskopie aus dem Zeekr 9X? All diese Eckdaten deuten auf eine Antriebskopie aus dem Zeekr 9X hin – ebenfalls ein Modell aus dem Geely-Imperium. Der nutzt den Verbrenner in der Basiskonfiguration in Kombination mit zwei Elektromotoren. Die Systemleistung liegt bei gut 885 PS. In der Variante mit drei E-Maschinen sollen sogar bis zu 1.350 PS abrufbar sein. Die Spurtzeit liegt bei unter drei Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit bei 230 km/h und die Anhängelast bei fast 2,3 Tonnen. Der rein elektrische Eletre bietet aktuell zwischen 603 und 905 PS.

Neben dem Eletre sind bei Lotus noch zwei weitere SUV-Modelle mit Super-Hybrid-Antrieben geplant. Eines davon soll als Vision X ab 2027 unterhalb des Eletre antreten.

In der Fotoshow zeigen wir die Elektro-Version des Eletre.