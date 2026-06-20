Eclipse Sportback (2027): 604 km Reichweite dank CMF-EV-Plattform

Der neue Mitsubishi Eclipse Sportback hebt sich optisch durch gezielte Anpassungen vom Nissan Leaf ab. Besonders auffällig ist die Frontpartie mit einer markanten Grill-Maske im typischen Mitsubishi-Design sowie einer neu gezeichneten Schürze mit großen Lufteinlässen. Am Heck wurden die Leuchten überarbeitet, ergänzt durch eine modifizierte Schürze im Diffusor-Look. Auch die Leichtmetallfelgen wurden speziell für den Eclipse Sportback gestaltet, um dem Fahrzeug einen eigenständigen Charakter zu verleihen.

Technische Basis: Die CMF-EV-Plattform Technisch basiert der Eclipse Sportback auf der CMF-EV-Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, die auch Modelle wie den Nissan Ariya oder den Renault Megane E-Tech trägt. Diese modulare Architektur ermöglicht verschiedene Batterie- und Antriebsvarianten. Der Nissan Leaf bietet wahlweise eine 52-kWh-Batterie mit bis zu 436 Kilometern Reichweite oder eine größere 75-kWh-Version, die bis zu 604 Kilometer nach WLTP schafft. Es ist wahrscheinlich, dass Mitsubishi ähnliche Optionen für den Eclipse Sportback anbieten wird.

Antrieb und Ladeleistung Im Bereich der Motorisierung dürfte sich der Eclipse Sportback ebenfalls am Leaf orientieren: Ein Frontmotor mit entweder 130 kW (177 PS) oder 160 kW (218 PS) Leistung treibt das Fahrzeug an. Das Drehmoment liegt bei 345 bzw. 355 Nm, was für zügige Beschleunigungswerte sorgt – im stärkeren Modell sind es etwa 7,6 Sekunden von null auf hundert Kilometer pro Stunde. Die maximale Ladeleistung beträgt je nach Batteriegröße bis zu 150 kW, wodurch ein Schnellladevorgang von 20 auf 80 Prozent in rund 30 Minuten möglich ist.

Vergleich: Wie unterscheidet sich der Eclipse vom Leaf? Trotz technischer Gemeinsamkeiten positioniert Mitsubishi den Eclipse Sportback als eigenständiges Modell. Während der Nissan Leaf als kompakter SUV-Crossover mit Fokus auf Effizienz vermarktet wird, setzt Mitsubishi stärker auf sportliches Design und eine emotionalere Ansprache seiner Kunden. Zudem könnten Unterschiede in der Ausstattung und Preisgestaltung weitere Kaufanreize schaffen.

Marktstart und Preisgestaltung Der Marktstart des Mitsubishi Eclipse Sportback ist für Herbst 2026 geplant, zunächst exklusiv in Nordamerika. Preise hat Mitsubishi bislang nicht bekannt gegeben. Zum Vergleich: Der Nissan Leaf startet in den USA bei etwa 29.990 US-Dollar (umgerechnet rund 26.000 Euro). Es bleibt abzuwarten, ob Mitsubishi hier preislich ähnlich aggressiv auftreten wird oder ob das Modell aufgrund seiner Positionierung im Premium-Segment höher eingepreist wird.