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Tests

Porschigkeit auf dem Prüfstand: Porsche Cayenne Electric im Test

Porsche Cayenne Electric im Test
Wie porschig fährt der Elektro-Cayenne?

Es hat ein Weilchen gedauert, bis die hiesigen Hersteller Schwung genommen haben, dafür kommen die Highlights nun mit großen Schritten. Oder besser: mit großen Fortschritten, wie der Porsche Cayenne Electric bereits in seiner Basisversion mit bis zu 325 kW Leistung beweist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.07.2026
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Porsche Cayenne Electric fährt auf einer kurvigen Landstraße durch grüne Landschaft.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Ein Gedanke zu Beginn: Ist es nicht so, dass der Elektromotorik neben all ihren ebenso hitzig wie hinlänglich diskutierten Eigenschaften auch eine, wie soll man sagen, demokratisierende Komponente innewohnt? Eine Eigenheit, die das emotionale Gefälle zwischen Stark und Schwach abzubauen vermag?

Ich meine, anders als in der Verbrennerwelt, in der sich Modelle durch motorkonzeptionelle Charakteristika und, na ja, die dementsprechende Charakteristik definieren, differenzieren sich E-Mobile primär durch die kW-Zahl. Attribute wie Laufkultur oder Drehvermögen verlieren an Gewicht, die Dramaturgie wird nahezu gleichgeschaltet, woraus sich für den neuen Cayenne Electric letztlich ein zweischneidiges Schwert ergibt.

Einerseits flachen die Hierarchien ...