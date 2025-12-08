Mercedes CLA vs. GLB EQ: Das kostet die SUV-Form an E-Reichweite

Der elektrische CLA hat das Potenzial, ein Befreiungsschlag in der E-Mobilität für Mercedes-Benz zu werden. Im Markt kommt die flache Limousine jedenfalls gut an, und erste Tests bei auto motor und sport bescheinigen dem flachen Mittelklasse-Vertreter beste Ergebnisse. Kein Wunder: Moderne 800-Volt-Technik, hohe Ladeleistungen, top Fahrleistungen und extrem geringe Verbräuche bietet schon das Basismodell CLA 250+ mit EQ Technologie. Die kombinierte WLTP-Reichweite für die 4,72 Meter lange Coupé-Limousine liegt bei beeindruckenden 792 Kilometern. Im Stadtzyklus sollen es sogar bis zu 925 Kilometer sein.

GLB als höherer CLA-Ableger Der jüngst präsentierte Mercedes GLB (siehe Fotoshow über dem Artikel) teilt sich die MMA-Architektur mit dem CLA; er kann also auf Elektroseite auf die identischen Antriebe vertrauen. Deutlich mehr Platz, die Option auf sieben Sitzplätze und eine höhere, aufrechtere Sitzposition sprechen für die gut 3.000 Euro teurere SUV-Alternative. Der deutlich höhere Aufbau des 4,73-Meter-SUV und sein höheres Gewicht trüben allerdings die Effizienz- und Reichweiten-Angaben im Vergleich etwas. Zunächst Abmessungen, Kofferraumvolumen und Gewichte im Vergleich:

Schon beim Anblick der Daten wird klar, dass der GLB das deutlich geräumigere Alltagsfahrzeug ist. Mit rund 150 Litern mehr Kofferraumvolumen und mehr Bewegungsfreiheit auf allen Sitzplätzen ist er dem gut 20 Zentimeter flacheren CLA eindeutig überlegen. Der kann immerhin bei der Anhängelast von bis zu 1.500 Kilogramm mit dem SUV mithalten. Obendrein ist der CLA 145 Kilogramm leichter als der GLB. Das hat deutlichen Einfluss auf die Effizienz.

20 Prozent mehr Reichweite Bei ansonsten vergleichbaren Parametern kann sich der 272 PS starke CLA 250+ mit EQ Technologie einen deutlichen Effizienzvorteil herausfahren. Im WLTP-Zyklus verlangt er nach durchschnittlich nur 12,2 Kilowattstunden je 100 Kilometern – ein sensationell niedriger Wert. Zum Vergleich: Der äquivalente GLB verbraucht bei der identischen Prüfung 15,8 kWh. Allein bei der Kostenrechnung hieße das einen geldwerten Vorteil von rund 1,30 Euro für den CLA je gefahrene 100 Kilometer (gerechnet mit 35 Cent pro Kilowattstunde).

Auf die realistische Reichweite hat der Verbrauch einen wesentlichen Einfluss. So reicht der 85 Kilowattstunden (netto) große Akku im GLB 250+ mit EQ Technologie immerhin für 631 Kilometer Reichweite. Der CLA kommt mit der gleichen Strommenge allerdings 792 Kilometer weit. Das sind über 20 Prozent mehr. Zur Erinnerung: Die Durchschnittsgeschwindigkeit im kombinierten WLTP-Zyklus liegt bei realitätsnahen 47 km/h. Wer viel schnelle Autobahnstrecke in seinem Alltag fährt, dürfte einen noch größeren Unterschied herausfahren, da der aerodynamischere CLA bei höherem Speed auch an Effizienz gewinnt. Mercedes gibt den Autobahnverbrauch mit 15,1 kWh an. Beim GLB sind es 20,4 kWh je 100 Kilometer.

Keine Frage des Antriebs: Effekt auch bei Hybriden oder Diesel Übrigens ist der Effizienzunterschied zwischen SUV und Limousine keinesfalls ein Phänomen von Elektroautos. Auch SUV-Modelle mit Verbrennungsmotoren haben aufgrund ihrer höheren Bauform, ihres größeren Gewichts und der häufig breiteren Reifen im Durchschnitt einen höheren Kraftstoffverbrauch. Die bessere Aerodynamik der Limousinen wirkt sich demnach ebenso bei Benzinern, Diesel- oder Hybridmodellen im Autobahnbetrieb positiv aus, sodass sie oft sowohl sparsamer als auch im Langstreckenbetrieb effizienter sind.

An dieser Stelle empfiehlt sich der Vergleich der konventionell angetriebenen CLA- und GLB-Modelle. Das Beispiel des 136 PS starken CLA 180, der von einem 30-PS-E-Motor unterstützt wird, zeigt einen Durchschnittsverbrauch von 4,9 Litern Benzin auf 100 Kilometern. Beim identisch angetriebenen GLB 180 sind es im Schnitt 6,8 Liter. Das Verhältnis ist also in etwa das gleiche wie bei den Elektromodellen.