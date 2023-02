Neue Marke Geely Galaxy Sieben Premium-Modelle bis 2024

Völlig überraschend hatte der chinesische Autobauer Geely mit einem Video-Teaser Anfang 2023 eine neue große Elektro-Limousine ins Spiel gebracht. Im Februar gab es weitere Infos zum Projekt, das sich als Geburt einer neuen Marke entpuppte.

Neue Premium-Marke

Als neue Premiummarke für den chinesischen Markt führt der Autobauer den Markennamen Geely Galaxy (chinesisch: Geely Yinhe) ein. Das neue Marken-Label soll sich im Geely-Imperium zwischen der Marke Geometry, die das Einstiegs-Level bildet, und der Marke Zeekr, die die Oberklasse-Kundschaft bedient, einsortieren.

Wohin die Reise für Geely Galaxy geht, verkündeten die Chinesen auf einer großen Gala am 23. Februar 2023. Bis zum Jahr 2024 sollen bereits sieben Modelle in China auf den Markt gebracht werden. Drei davon sind mit einem Batterie-Elektroantrieb konzipiert, die restlichen vier kommen mit einem Plug-in-Hybrid-Triebstrang. Für die Elektromodelle kommt die bekannte SEA-Basis zum Einsatz. Die Hybridmodelle stehen auf der e-CMA-Plattform, die gemeinsam mit Volvo entwickelt wurde.

Für Letztere nennen die Chinesen bereits Eckdaten. Die Kombination aus Verbrenner-Benziner und E-Motor leistet zwischen 287 und 488 kW (390 bis 664 PS). Die Batterie sitzt im Fahrzeugboden. Besonders innovativ soll das neu entwickelte Dreigang-Getriebe sein, das neue Bestwerte bei Beschleunigung und Durchzug sowie bei der Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Geely selbst sieht darin ein absolutes Spitzenprodukt, was sich auch im Namen niederschlägt. NordThor Hybrid 8848 nennen sie den Antrieb, wobei sich die 8848 auf die Höhe des Mount Everest bezieht – des höchsten Bergs der Welt. Und eben an dieser Spitze sehen sich auch die Chinesen. Für beide, BEV und PHEV, kündigt Geely das neue smarte Supercomputing-Betriebssystem N-OS sowie das Batterie-Sicherheitssystem Aegis an.

Zu den ersten PHEV-Modellen zählen der SUV Galaxy L7 im Format eines Toyota RAV4 sowie die Mittelklasse-Limousine Galaxy L6. Der SUV startet in China bereits im zweiten Quartal 2023, die Limousine folgt drei Monate später. Zum L7 nennt Geely bereits erste Daten. Der SUV soll in 6,9 Sekunden auf Tempo 100 spurten, 200 km/h schnell sein, nur 5,2 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen und eine Gesamtreichweite von 1.370 Kilometern schaffen. Mit dem Galaxy L5 folgt 2024 ein kleinerer und 2025 mit dem Galaxy L9 noch ein größerer SUV in der PHEV-Familie.

Die Galaxy-BEV-Modelle starten 2023 mit der Limousine Galaxy E8. 2024 folgen der SUV Galaxy E7 und der Crossover Galaxy E6. Einen ersten Ausblick auf den PHEV Galaxy L6 liefert die im Rahmen der Gala vorgestellte Studie Galaxy Light.

Fließheck und gegenläufig öffnende Türen

Diese präsentiert sich als rund 4,90 Meter lange Limousine. Die ausladende vordere Haube und die schlitzförmigen LED-Leuchten bescheren der Front einen sportlichen Look. Die hinteren Portale des Viertürers sind hinten angeschlagen. Die vorderen Türen öffnen spektakulär nach oben. Auf eine B-Säule wird verzichtet. Ein absoluter Hingucker ist auch die im Heck unter einem einfahrbaren Spoiler-Element verborgene Drohne, die als künftiges Begleitobjekt gedacht ist. Weit ausgeformte Schulterpartien und das sanft in ein Fließheck auslaufende Dach bringen einen eleganten Abgang ins Spiel.

Geely Geely Galaxy Light-Studie als Ausblick auf den L6.

Der hintere Überhang fällt lang aus. Quer über das Heck zieht sich ein schmaler LED-Lichtstreifen. Der Radstand des neuen Geely dürfte sich bei etwa drei Metern einpendeln. Den Innenraum bestuhlt Geely mit vier Einzelsitzen. Bedienung und Infotainment bündeln vorn eine über die ganze Fahrzeugbreite reichende Bildschirmlandschaft und im Fond Displays in den Vordersitzen. Dazu gibt es jede Menge Lichtinszenierungen im Zusammenspiel mit Plexiglas-Elementen. Natürliches Licht ins Interieur bringt ein Panorama-Glasdach.

Der Start der Marke Geely Galaxy in China ist klar skizziert. Ob die Marke auch irgendwann auf anderen Märkten aufschlagen wird, lässt Geely noch offen.

Fazit

Geely will mit dem neuen Premium-Label Geely Galaxy den chinesischen Elektroautomarkt aufrollen. Bis 2025 sind bereits vier PHEV-Modelle und drei reine Elektroautos eingeplant. Alle sollen dem Wettbewerb technologisch überlegen sein, sagt Geely. Noch beschränkt sich Geely mit seinen Galaxy-Modellen auf den heimischen Markt. Eine Expansion in den Rest der Welt ist aber wahrscheinlich. Liebe Wettbewerber – da kommt was auf euch zu.