Genesis X Speedium Coupe Concept Elektro-Coupé weitergedacht

Die Hyundai-Nodelmarke Genesis feilt unter Designchef Luc Donckerwolke weiter am Marken-Styling der Zukunft. Bereits im März 2021 hatten die Koreaner mit dem X Concept eine Sport-Coupé-Studie auf die Räder gestellt, die die Linien der Studien Mint und Essentia evolutioniert hat. Mit dem X Speedium Coupé geht Donckerwolcke noch einen Schritt weiter.

Genesis 24 Bilder Bilder: Genesis X Speedium Coupe Concept zum Artikel zur Startseite Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis Genesis 1/24

Verlängerte Dachlinie

Der markanteste Unterschied zum X Concept zeigt sich in der neuen, verlängerten Dachlinie, die nun erst ganz am Heck in einem kleinen Spoilerbürzel endet. Die neue Dachkontur spendiert den Fondpassagieren deutlich mehr Kopffreiheit. Um optische Leichtigkeit bemühen sich nicht existente B-Säulen und nur mit zwei filigranen Metallstreben angedeutete C-Säulen. So entsteht der Eindruck einer durchgehenden Glasfläche.

Elemente wie die weit ausgestellten Kotflügelbacken und die typischen zweigeteilten LED-Scheinwerfer der Marke, die sich beim Conceptcar als schmale Streifen weit in die Kotflügel bis hinter die vorderen Radhäuser ziehen, blieben ebenso erhalten, wie die zweistufigen LED-Streifenrückleuchten, die sich ebenfalls um die Karosserieflanken ziehen. Neu gestaltet am Heck wurde der Diffusor, der nun dominanter auftritt. An der Front ersetzt allerdings eine geschlossene Fläche den am X Concept noch sichtbaren Kühlergrill. Eingerahmt wird diese von den fortgesetzten LED-Streifen der Scheinwerfer.

Serienmodell auf E-GMP-Plattform

Zur Technik unter dem schicken Blechkleid machen die Koreaner keinerlei Angaben. Hier dürfte aber erneut die E-GMP-Plattform der Koreaner stecken, auf der alle künftigen Elektromodelle aufbauen sollen.

Und hat das Genesis X Speedium Coupé eine Zukunft? Möglicherweise. Im September 2021 hat Genesis acht Zukunftsmodelle mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb angekündigt. Zwei davon sollen im Coupé-Segment antreten. Eines davon konnten wir schon seinerzeit dem X Concept zuordnen. Das zweite könnte sich jetzt mit dem Genesis X Speedium Coupé Concept manifestiert haben. Und wer beide als Schwestermodelle zum kommenden Hyundai Ioniq 6 einordnet, dürfte damit nicht ganz daneben liegen.

Umfrage 678 Mal abgestimmt Sollte Genesis das X Concept in Serie bauen? Ja, macht mich richtig an! Nein, gefällt mir nicht! mehr lesen

Fazit

Genesis arbeitet weiter am Design seiner zukünftigen Elektroautos. Mit dem Genesis X Speedium wurde jetzt eine zweite Coupé-Variante gezeigt, die auf der X Concept-Studie aus 2021 basiert. Beide Modelle könnten ab 2025 auf der E-GMP-Plattform so oder so ähnlich in Serie gehen.