Hyundai Ioniq 6 (2023) Elektro-Sport-Limousinen-Coupé

Hyundai bringt mit Verzögerung Anfang 2023 den Ioniq 6 als elektrische Sportlimousine im Coupé-Style auf den Markt. Sie orientiert sich an der Studie Prophecy, fällt jedoch nicht so expressiv aus. Wir haben die ersten Infos zum zweiten Ioniq-Modell.

Auch wenn Hyundai schon vor einiger Zeit mit dem Ioniq 5 das erste Modell der neuen Elektro-Submarke präsentiert hatte, so lässt sich dessen Design nicht auf die Sportlimousine Ioniq 6 transferieren. Hier bricht Design-Chef Sang Yup Lee ganz bewusst mit Traditionen und verpasst den Ioniq-Modellen kein klassisches Markengesicht.

Exterieur

Die geschlossene Front ist geprägt von fast quadratischen LED-Scheinwerfern und einer stark gewölbten Fronthaube. Die Schürze ist mit aktiven Air-Flaps für eine bessere Aerodynamik ausgestattet. Die Überhänge sind kurz, das Dach im Coupé-Stil reckt sich weit nach hinten gen Heck. Dadurch spitzt sich das seitliche Fensterband nach hinten hin zu. Auch die untere Fensterlinie beschreibt einen Bogen, erinnert ein wenig an den CLA oder CLS von Mercedes. Die Türgriffe sind bündig in die Karosserie eingelassen, die Außenspiegel-Kameras ragen an einem starken Träger aus dem Fensterdreieck heraus. In den nur leicht ausgestellten Radhäusern drehen sich 20 Zoll große Leichtmetallfelgen mit 245/40er-Reifen – in der Basisausführung sind 18 Zöller mit 225/55er-Pneus vorgesehen.

Das Heck – ein wenig werden hier Erinnerungen an den Porsche 911 oder den Taycan wach – zieht sich weit nach unten, kräftige Schultern geben dem Modell Breite. Neben einem Spoiler unterhalb des Heckfensters mit dritter Bremsleuchte folgen etwas tiefer eine weitere Abrisskante sowie die schmalen LED-Leuchten, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite ziehen. Den Abschluss bildet ein Diffusor, der von senkrecht stehenden Leuchten flankiert wird. Insgesamt bietet Hyundai für den Ioniq 6 zwölf Lackfarben an.

Hyundai Ioniq 6 - Abmessungen Hyundai Ioniq 6 Länge 4.855 mm Breite 1.880 mm Höhe 1.495 mm Radstand 2.950 mm Überhang vorne 850 mm Überhang hinten 1.055 mm

cW-Rekord?

Beim Exterieur hat Hyundai das durchaus sportliche und filigrane Design der Studie Prophecy nicht komplett in die Serie gerettet. Der Vorderwagen baut deutlich höher, von der sportlich-eleganten Linienführung ist beim Serienmodell nur noch wenig übrig geblieben. Die Fensterflächen fallen größer aus, das Dach kauert nicht flach über den Köpfen der Passagiere. Der Heckabschluss wirkt nicht mehr ganz so stilbildend wie bei der Studie. Mit diesem Style wollten die Koreaner einen cW-Wert von unter 0,20 erreichen – es wurde 0,21. Zum Vergleich, das aktuell windschlüpfigste Modell – der Mercedes EQS kommt auf 0,20, der Mercedes CLA kommt auf 0,22, das Tesla Model 3 auf 0,23.

Technik

Die Technik leiht sich das Modell vom Ioniq 5. So baut auch die Nummer 6 auf der "Electric Global Modular Platform" – kurz "E-GMP" – auf, die für Plug-in-Hybrid-, Wasserstoff- und reinen Batterieantrieb optimiert wurde. Wie beim Modularen Elektro-Baukasten (MEB) von Volkswagen sind die Akkus im Fahrzeugboden untergebracht und haben verschiedene Kapazitäten. Da der Ioniq 6 über fast drei Meter Radstand verfügt, können zwischen den Achsen mehr Batterie-Einheiten untergebracht werden.

Entsprechend steigt auch die Reichweite, die bei 650 bis 700 Kilometern liegt. Beim Ioniq 5 gibt es zwei Batteriepacks mit 58 und 77,4 kWh Kapazität und zwei Antriebs-Layouts. Heckantrieb mit einem E-Motor und 160 kW (218 PS) Leistung sowie Allrad mit zwei Elektromotoren (230 kW / 313 PS), je einem pro Achse. Der Ioniq 6 mit dem großen Akku orientiert sich am Antriebslayout des Kia EV6. Der kommt mit Hinterrad-Antrieb auf 229 PS und als EV6 GT auf 585 Allrad-PS. Für das Standard-Laden sorgt ein 800-Volt-DC-Schnellladesystem von Rimac.

Die wichtigsten Fakten zur Electric Global Platform (E-GMP)

Sportliches Modell: unter 3,5 s für 0 – 100 km/h

Top-Speed: 260 km/h

Maximalleistung: 600 PS

Reichweite Basis-Modell: 500 km (WLTP)

Ladedauer: 18 Minuten für 80 Prozent Ladung; 5 Minuten für 100 Kilometer

Ladetechnik: 800 Volt, ohne Adapter auch Aufladung an 400 Volt-Stationen

Bidirektionales Laden: Vehicle-2-Load mit 3,5 kW

Heckantrieb mit weiterem Motor Allradantrieb

IDA Integrated Drive Axle

Fünflenker-Hinterachse

Interieur

Im Innenraum des Ioniq 6 zeigt sich ein flügelähnlicher Armaturenträger, der an den äußeren Enden die Bildschirme für die Bilder der Kameraspiegel aufnimmt. Der Fahrer greift in ein unten abgeflachtes Zweispeichenlenkrad mit Pixel-Licht und schaut auf ein digitales Cockpit. Zur Mitte hin gibt es einen weiteren Touchscreen für das Infotainmentsystem – beide Screens messen jeweils zwölf Zoll. Im unteren Bereich befindet sich die Schaltzentrale unter anderem für die Klimatisierung. Konnektivität wird im Ioniq 6 ebenso großgeschrieben wie vernetzte Assistenz- und Komfortsysteme. Fahrer und Beifahrer trennt eine nur schmale Mittelkonsole. Sie nehmen auf konturierten Sport- und Relax-Sitzen Platz. Übrigens: Hyundai bietet für die Front- und die Heck-Passagiere unterschiedliche Ambiente-Lichtfarben an.

Hyundai Hyundai verbaut im Innenraum einen flügelartigen Armaturenträger. An den äußeren Enden sind die Bildschirme für die Außenspiegel-Kameras platziert

Ioniq 6 verzögerte sich

Eigentlich hätte der Ioniq 6 schon früher starten sollen. Aber, kurz vor dem Beginn der Produktion Anfang 2022 sah Hyundai offenbar noch Handlungsbedarf beim Design und der Technik. Nach einem Bericht der "Korean Economic Daily" wurden an der E-Limousine die Scheinwerfer neu gestaltet sowie die vorderen und hinteren Stoßfänger verändert. Dadurch wuchs auch die Länge. Als weiterer Grund für die Verzögerung wurde die vorübergehende Stilllegung des Asan-Werks für die Umrüstung angegeben.

Umfrage 91 Mal abgestimmt Hyundai Ioniq 6 - ein E-Auto nach Eurem Geschmack? Klar, gute Technik, geile Optik! Nope, bleibe bei deutschen E-Autos! mehr lesen

Fazit

Hyundai macht "Ioniq" zur Elektromarke und bringt Anfang 2023 mit dem Ioniq 6 eine Sport-Limousine an den Start. Der Ioniq 5 hatte in der Studien-Version für Aufsehen gesorgt und rettete sein kantiges Design in die Serie. Das schafft die Prophecy-Studie nicht, die für die Serie deutlich entschärft wurde, aber trotzdem mit einem sehr guten cW-Wert an den Start geht. Schade, dass Hyundai bei der Präsentation des Modells keine technischen Daten nennt.