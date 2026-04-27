Hyundai Ioniq V: Limousinen-Keil für China

Wie zahlreiche andere Autobauer, versucht auch Hyundai sich einen größeren Teil vom chinesischen Automarkt zu schnappen. Dazu führen die Koreaner in China die neue vollelektrische Modellreihe IONIQ (bewusst großgeschrieben) ein. Als erstes Serienmodell der neuen IONIQ-Familie wurde jetzt auf der Peking Auto Show der Ioniq V vorgestellt.

Kantige Optik Mit Außenmaßen von 4,90 Meter Länge und 1,89 Meter Breite sowie einem Radstand von 2.900 Millimeter bietet der Ioniq V einen geräumigen und komfortablen Innenraum. Das umlaufende Interieur schafft einen nutzerorientierten Raum, der als vielseitiger Lebensraum konzipiert ist.

Das Exterieur, dessen Design auf die unlängst präsentierte Studie Venus zurückgeht, zeichnet sich durch eine durchgehende Linie aus, die von der Nasenspitze in einem Bogen bis zum Heck läuft. Das gläserne Dach bildet mit Front- und Heckscheibe quasi eine durchgehende Fläche, die für ein extrem üppiges Raumgefühl sorgt. Scheinwerfer und Tagfahrleuchten sind als extrem schlanke Elemente in T-Form in die Front eingepasst. Die Kantenbeleuchtung sorgt für eine markante, futuristische Front und verbreitert optisch die Fahrzeugbasis. Rahmenlose Türen und schwebende Seitenspiegel tragen zur Verringerung des Luftwiderstands bei und unterstreichen gleichzeitig den Hightech-Charakter des Fahrzeugs.

Großer Bildschirm und KI Im Cockpit integriert ein 27-Zoll-Ultra-Thin-4K-Panorama-Display nahtlos wichtige Fahr- und Infotainment-Funktionen. Ergänzt wird dies durch ein Horizon-Head-up-Display, das wesentliche Informationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert, während die Ambientebeleuchtung das allgemeine Gefühl von Raffinesse verstärkt. Ein Audiosystem mit acht Lautsprechern und serienmäßiger Dolby-Atmos-Unterstützung soll für höchsten Hörgenuss sorgen. Die Bedienung setzt weitestgehend auf Sprachsteuerung und KI-Unterstützung.

Zur elektrischen Antriebstechnik gibt es bislang keine Informationen, abgesehen von der angepeilten Reichweite. Die soll bei über 600 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Standard liegen.

Offen bleiben auch der Marktstarttermin und die Preise für den Ioniq V.