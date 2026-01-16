Hyundai Staria Camper Concept: In diesem Elektro-Bus kann man auch wohnen

Erst vor wenigen Tagen hat der koreanische Autobauer Hyundai auf der Brüssel Motor Show den Bus Staria in einer reinen Elektrovariante vorgestellt. Auf der Freizeit- und Touristikmesse CMT in Stuttgart rückt jetzt eine Camper-Studie auf Basis des Elektro-Staria ins Rampenlicht. Die Konzeptstudie gibt einen Ausblick auf ein zukünftiges vollelektrisches Reisemobil auf Basis des Staria Elektro.

Aufstelldach mit Solarmodul Das auf europäische Kunden zugeschnittene Konzept setzt auf ein elektrisch betätigtes Aufstelldach, das im geöffneten Zustand Stehhöhe im Innenraum, insbesondere im Bereich der Küche schafft. In das Aufstelldach integriert ist ein 520-Watt-Solarpanel aus Verbundmaterial, das bei durchschnittlich fünf Sonnenstunden pro Tag bis zu 2,6 kWh Strom erzeugen kann. Das Solarmodul kann die Reichweite des elektrischen Antriebs verlängern oder die Autonomie abseits der Stromversorgung unterstützen. Für Privatsphäre und Wärmeschutz sorgen elektrisch abdunkelbare Scheiben im hinteren Bereich. Zusätzlich sind Verdunkelungselemente vorhanden.

Wohnraum für 4, Schlafplätze für 2 Die Vordersitze lassen sich elektrisch um 180 Grad drehen und ergeben zusammen mit der Zweierbank eine Sitzecke rund um einen ausklappbaren Tisch. Die Zweierbank lässt sich zudem per Knopfdruck flach umklappen, wodurch im Fond ein Schlafbereich für zwei Personen entsteht. Zur weiteren Ausstattung der Studie zählen auf der linken Fahrzeugseite verschiedene Schränke und Stau sowie eine Küche mit elektrisch betriebenem Kochfeld, Spüle und elektrisch betriebenem 36-Liter-Kühlschrank. Ebenfalls mit Strom betrieben werden das Kabinentemperaturregelsystem sowie die LED-Ambientebeleuchtung. Steuern lassen sich alle Bordfunktionen über einen aus der Decke ausklappbaren Touchscreen.

Im Heck lässt sich der Ladeboden zu einem Outdoor-Tisch ausziehen. An der hinteren Schrankseite ist zudem eine Außen-Dusche integriert.

Bis zu 400 km Reichweite Eine mögliche Serienversion des Staria Camper Concept würde laut Hyundai auf dem Staria Elektro für den europäischen Markt basieren. Der bietet eine moderne 800-Volt-Plattform, einen 160 kW (218 PS) starken Vorderradantrieb sowie bis zu 400 Kilometer Reichweite und Ladezeiten von 10 auf 80 Prozent in etwa 20 Minuten.

