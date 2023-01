Jidu Robo-01 und Robo-02 Suchmaschinen-Elektroautos

Der chinesische Tech-Gigant Baidu und der Autobauer Geely hatten sich zusammengetan, um unter dem Label Jidu Premium-Elektroautos zu bauen. 2021 hat sich Geely auf eine Position als reiner Produktionspartner zurückgezogen. Auf der Guangzhou Auto Show wurden jetzt mit dem Robo-01 und dem Robo-02 die beiden ersten Modelle vorgestellt.

Limousine und Crossover

Der Robo-01 tritt als sportlich gezeichneter Crossover-SUV an, der Robo-02 vertritt das Segment der klassischen Fließhecklimousine. Unter beiden Karosserien sitzt die von Geely entwickelte SEA-Plattform, die in den Jidu-Modellen mit einer 100 kWh großen Batterie ausgerüstet ist und so Reichweiten von bis zu 600 Kilometer nach chinesischem Zyklus verspricht.

Während zum Robo-02 kaum weitere Daten bekannt sind, setzt der 4,85 Meter lange, 1,99 Meter breite und 1,61 Meter hohe Robo-01 auf zwei Elektromotoren, die zusammen 400 kW an den Start bringen und den Allradler in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Bei einem Radstand von drei Metern bietet er Platz für fünf Passagiere. Der Kofferraum lässt sich von 555 auf 1.528 Liter erweitern. Darüber hinaus soll der Robo-01 über verschiedene autonome Fahrfunktionen verfügen. Ein Preis für die Basisversion ist noch nicht bekannt, die umfangreich ausgestattete Start-Variante Lunar Edition wird in China ab umgerechnet rund 53.400 Euro angeboten.

Der Robo-02 kommt ohne Türgriffe daher. Geöffnet werden die Portale per Bluetooth oder Sprachsteuerung. Zudem verleiht die ANP 3.0-Plattform von Baidu dem Robo-02 verschiedene autonome Fahrfunktionen. Die Antriebstechnik dürfte weitestgehend der des Robo-01 entsprechen.

Beide Modelle sollen noch im Jahr 2023 in China an den Start gehen. Gebaut werden sie bei Geely.

Umfrage 8768 Mal abgestimmt Würden Sie Autos aus China kaufen? Klar, warum nicht? Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Der chinesische Suchmaschinengigant Baidu steigt über seine Tochter Jidu ins Elektroautogeschäft ein. Die Antriebstechnik kommt von Partner Geely. Noch in 2023 sollen der Crossover-SUV Robo-01 und die Fließhecklimousine Robo-02 in China an den Start gehen.