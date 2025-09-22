KGM Musso EV setzt Diesel-Pick-ups unter Druck

Der Musso EV von KGM (ehemals SsangYong) ist kein typisches Nutzfahrzeug. Unter der Karosserie eines klassischen Pick-ups steckt ein elektrischer Antrieb mit 120 kW Leistung und einer 80,6 kWh großen LFP-Batterie. Die Normreichweite liegt bei 419 Kilometern, innerorts sollen sogar bis zu 546 Kilometer möglich sein. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent beträgt rund 36 Minuten – vorausgesetzt, die maximale Ladeleistung von 120 kW wird erreicht.

Mit einem Einstiegspreis von 41.990 Euro setzt KGM ein deutliches Preissignal. Während andere Elektro-Pick-ups wie der Maxus T90 EV oder Ford F-150 Lightning weit teurer sind, bietet der Musso EV einen alltagstauglichen Zugang zur E-Nutzfahrzeugwelt.

Nutzlast begrenzt – aber praxistauglich? Die Schwächen liegen klar im technischen Lastprofil: Die Nutzlast beträgt lediglich 500 Kilogramm, die Anhängelast maximal 1,5 Tonnen. Für schwere, gewerbliche Anwendungen reicht das nicht. Doch für städtische Betriebe, leichte Transporte oder Freizeitnutzer mit E-Mobilitätsfokus ist das ausreichend.

Die Ladefläche misst 1,61 Meter, die elektrische Heckklappe lässt sich per Fernbedienung öffnen – praktische Details, die den Alltag erleichtern.

Preisdruck durch politische Rahmenbedingungen Städte wie Paris, Berlin oder Madrid setzen zunehmend auf emissionsfreie Zonen. Gleichzeitig verschärfen Flottenvorgaben den CO₂-Druck auf Unternehmen. Hier bietet ein günstiger E-Pick-up wie der Musso EV eine Alternative, um den Anforderungen gerecht zu werden – ohne in teure Speziallösungen investieren zu müssen.

Der Markt reagiert spürbar: Immer mehr Kommunen schreiben E-Nutzfahrzeuge aus, Handwerksbetriebe fragen nach förderfähigen Lösungen. Der Musso EV trifft diesen Bedarf – nicht durch Premium-Technik, sondern durch pragmatische Einfachheit.

Ford, Toyota & Co. unter Zugzwang Während Ford in den USA mit dem F-150 Lightning Maßstäbe setzt, bleibt in Europa die Pick-up-Welt weitgehend dieselbetrieben. Der Ranger ist ein Bestseller – aber elektrisch bislang nicht in Sicht. Toyota hat Konzepte für den Hilux EV präsentiert, aber keine Serienproduktion angekündigt. Der Musso EV durchbricht dieses Vakuum – und macht sichtbar, wie eine bezahlbare Elektro-Alternative aussehen kann.