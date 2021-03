Mercedes EQS (2021) Elektrische Oberklasse kriegt 108-kWh-Batterie

Das Kürzel EQS verrät die Positionierung als S-Klasse mit E-Antrieb. Michael Kelz, bei Mercedes unter anderem Chefentwickler der EQC-Baureihe, konkretisierte die Elektro-Pläne der Marke: "Wir werden ein Elektroauto haben, das ohne Zweifel auf dem Niveau einer S-Klasse ist, aber es wird keine S-Klasse sein". Das Auto werde luxuriös und das Top-Modell der EQ-Baureihe sein. Auf der IAA 2019 hat Mercedes den EQS als Concept Car vorgestellt, mit dem wir bereits fahren konnten.

Mercedes Der Mercedes EQS erhält das neue "Digital Light", das Daimler auf der IAA präsentierte.

Mercedes EQS auf MEA-Plattform

Der Mercedes EQS baut im Gegensatz zum EQC auf der neuen Modularen Elektro-Architektur (MEA) – intern EVA II – der Marke auf. Dank einer neuen Lithium-Ionen-Batterie und seiner windschlüpfigen Coupé-Karosse, deren Stirnfläche viel kleiner als die eines SUV ist, soll der EQS mit einer vollen Batterie sogar 700 Kilometer (WLTP) weit kommen. Die Batterie im Fahrzeugboden mit bis zu 108 kWh zwischen Vorder- und Hinterachse kommt aus der Daimler-Fabrik in Hedelfingen, die Lithium-Ionen-Zellen steuert der chinesische Zulieferer CATL bei. Insgesamt sind zwölf Zellmodule sind mitsamt der Leistungselektronik im EE-Compartment, also der Batterie-Einheit untergebracht. Der Akku enthält Nickel, Kobalt und Mangan im Verhältnis 8:1:1 – der Einsatz von Kobalt wurde um rund zehn Prozent reduziert. Das modulare Batteriesystem erlaubt außerdem noch andere Kapazitätsstufen ab rund 90 kWh mit entsprechend niedrigeren Reichweiten. Übrigens: Der Mercedes EQS lässt sich auch via Over-the-Air-Updates (OTA) auf den neuesten Stand bringen.

Die Leistung der elektrischen S-Klasse wird sicher über den 408 PS und 765 Nm des EQC liegen. Mit dem E-Antrieb wird der EQS, zumindest optional, einen intelligenten Allradantrieb bekommen.

Auf unseren ersten Erlkönig-Bildern trägt der Mercedes EQS schon deutlich weniger Tarnung am Heck. Klar erkennbar ist jetzt: Der EQS bekommt ein große Heckklappe, die das Heckfenster einschließt und bis ins Dach reicht. Ansonsten läuft das Heck flach bis zum Heckbürzel aus. Sehr gut zu erkennen sind die coupéhafte Dachform und die flachstehende Windschutzscheibe. Der Viertürer verfügt über eine leicht gebogene untere Fensterlinie, die Außenspiegel stehen auf der Türbrüstung.

Augenfällig sind die sehr spitz nach vorne zulaufenden Fenster. Der EQS bekommt – wie die S-Klasse – ausfahrbare, aber auch die normalen Türgriffe. Die Scheiben in den Türen sind rahmenlos. Der kurze Überhang vorne gibt der Limousine noch mehr optische Länge. Die unter der Tarnung hervorlugenden schmalen Scheinwerfer reichen weit in den Kotflügel hinein. Insgesamt setzt die Nase des EQS sehr tief an, um dann über die Motorhaube beinahe nahtlos bis zum großen Glas-Panoramadach anzusteigen. Die Fronthaube an sich zeigt eine tiefe Einbuchtung, womöglich als Auslass für eine durchströmte Frontmaske.

EQS-Innenraum mit Mega-Display

Die neuesten Erlkönig-Bilder zeigen auch erstmals den Innenraum. Der Fahrer greift in ein Dreispeichenlenkrad mit kleinem Pralltopf. Das Volant ist soweit aus anderen Baureihen bekannt – ebenso die Lenkradhebel. Ein volldigitales Cockpit steht nahezu senkrecht und ohne "Beschirmung" auf dem Armaturenträger. Dieser beherbergt in der Mitte einen dem Fahrer zugeneigten Touchscreen. Wie das Cockpit ist er chromumrandet und erscheint in etwa in der Größe des S-Klasse-Bildschirms. Dieser misst in der OLED-Topausführung 12,8 Zoll in der Diagonalen. Für die Bedienung ist nur noch die Annäherung der Hand erforderlich, die Bedien-Icons richten sich dann auf den Nutzer aus. Vier Kameras im Innenraum machen das möglich.

Ansonsten dürfte der EQS auch über die technischen Innovationen der S-Klasse verfügen – also über das modifizierte Pre-Safe-System, das E-Body-Control-System zur Fahrwerksanpassung sowie Fahrerassistenzsysteme, die das Fahren, Bremsen und Parken unterstützen – oder gleich teilweise selbst übernehmen.

Gebaut wird der Mercedes EQS in Sindelfingen in der neuen Factory 56, während der EQC in Bremen vom Band läuft. Den EQA produziert Mercedes in Rastatt. Auch einen großen Oberklasse-SUV will Mercedes zusätzlich zum EQS anbieten. Der Smart ED, der als Fortwo und Forfour ab 2020 ausschließlich mit E-Antrieb angeboten wird, zählt ebenfalls zur EQ-Baureihe. Bis 2022 investiert Daimler mehr als zehn Milliarden Euro in die Elektromobilität. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen alle Mercedes-Fahrzeuge elektrifiziert sein, davon zehn reine Elektro-Pkw.

Fazit

Dem elektrischen GLC (EQC) folgen nicht nur Stromer auf GLA- (EQA) und GLB-Basis (EQB), sondern auch ein BEV im Format der S-Klasse als EQS. Auch eine Limousine in E-Klasse-Format sowie ein großer SUV (G-Klasse) sind in der Mache. Letztere stehen auf einer speziellen Elektro-Architektur, die alle Packaging-Vorteile des neuen Antriebs ausnutzt, während der EQC auf dem der Verbrennerplattform des GLC, der EQA und EQB auf der A-Klasse-Architektur MFA II basieren. Bei der Batterie-Größe ist die EQS-Topversion rekordverdächtig – zumindest solange, bis Tesla das Model S Plaid an den Start bringt, das wohl mindestens 120 kWh haben wird.