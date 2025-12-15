AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Strategiewechsel bei Renault: Mehr Ladeinfrastruktur und weniger Carsharing

Renault gibt Mobilize größtenteils auf
Renault verliert seine Carsharing-Wette

Renault ordnet seine Strategie im Bereich neuer Mobilitätslösungen grundlegend neu. Gleich mehrere Projekte sollen von der Bildfläche verschwinden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.12.2025
Als Favorit speichern
Renault verändert Strategie Mehr Ladeinfrastruktur, weniger Kleinstwagen
Foto: Hersteller/Collage von ams

Die Renault-Gruppe beendet zum Großteil ihrer Mobilitätssparte Mobilize. Der französische Autobauer stellt unter anderem die Kleinstfahrzeug-Baureihe Duo sowie die Carsharing-Dienste unter der Marke Zity ein. Hintergrund ist eine strategische Neuausrichtung hin zu profitableren Geschäftsbereichen.

Wie das Unternehmen mitteilt, verliert die 2021 gegründete Einheit Mobilize Beyond Automotive ihren Status als eigenständige Organisation. Stattdessen werden verbleibende Aktivitäten in die Konzernstruktur überführt. Die Elektroladeinfrastruktur – bislang ein zentrales Entwicklungsfeld von Mobilize – wird künftig direkt unter dem Dach der Renault-Hauptmarke geführt. Verantwortlich ist Chief Growth Officer Fabrice Cambolive.

Von den rund 450 Stellen innerhalb der Mobilize-Sparte sollen laut Renault etwa 80 entfallen. Der Abbau soll möglichst über freiwillige Lösungen und interne Versetzungen erfolgen.

Ende des Carsharings Zity

Zu den Maßnahmen zählt auch das Auslaufen des Carsharing-Angebots Zity. Der Betrieb in Mailand wurde bereits eingestellt, jener in Madrid wird in den kommenden Monaten schrittweise beendet. Gleichzeitig zieht sich Renault aus dem Segment elektrischer Kleinstfahrzeuge zurück. Die Serienproduktion des Modells Duo, Nachfolger des Twizy, wird nicht weiterverfolgt.

Während damit zentrale Säulen von Mobilize aufgegeben werden, bleibt der Markenname in bestimmten Bereichen erhalten. So wird die Bezeichnung Mobilize weiterhin im Kontext der Finanzdienstleistungen genutzt, eine zukünftige Verwendung in anderen Feldern soll überprüft werden.

Renault betont, dass die Integration der Ladeangebote in den Konzern eine effizientere Kundenbetreuung ermöglichen soll. Der sogenannte Charge Pass, der Zugang zu über einer Million Ladepunkten in Europa bietet, sowie die Weiterentwicklung von Schnellladenetzen und bidirektionalen Ladefunktionen bleiben Teil der Unternehmensstrategie.

Mit dem Umbau verabschiedet sich Renault von mehreren ehrgeizigen, aber wirtschaftlich schwierigen Mobilitätsideen und richtet seinen Blick klar auf Bereiche mit größerem Skalierungspotenzial innerhalb der Elektromobilität.

Fazit

