MG4 (Gebraucht) leasen: ohne Anzahlung, schnell verfügbar – ab 183 €/Monat

Die Auswahl unterschiedlicher Karosseriefarben deutet darauf hin, dass mehrere gebrauchte MG4 verfügbar sind. Batterie und Fahrzeugfunktionen wurden laut Inserat geprüft, Unfallschäden sollen nicht vorliegen. Übliche Gebrauchsspuren an Karosserie und Innenraum sind möglich. Nach Vertragsabschluss beträgt die Bereitstellungszeit etwa acht Wochen. Die Auslieferung an eine Wunschadresse ist laut Angebot im Preis berücksichtigt.

Die Kosten im Detail Standardmäßig startet das Angebot bei 169 Euro monatlich. Die damit verknüpfte Laufleistung von 5.000 km/Jahr über einen Zeitraum von 48 Monaten dürfte aber kaum in den Alltag der meisten Nutzer passen. Wer möchte, kann Laufzeit und -leistung an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Einige praxisorientierte Beispiele dafür wären etwa:

24 Monate, 10.000 km/Jahr: 191,36 Euro monatlich

36 Monate, 10.000 km/Jahr: 183,03 Euro monatlich

36 Monate, 20.000 km/Jahr: 201,01 Euro monatlich

48 Monate, 10.000 km/Jahr: 177,44 Euro monatlich

48 Monate, 20.000 km/Jahr: 194,51 Euro monatlich Für alle genannten Vertragslaufzeiten ist auch eine jährliche Laufleistung von 5.000 km oder 15.000 km wählbar. Der Leasingfaktor bewegt sich jeweils im Bereich von 0,5. Ein Faktor unter 1,0 gilt gemeinhin als gutes Angebot.

In unserem Beispiel über 36 Monate und 10.000 km/Jahr beläuft sich der zu zahlende Gesamtbetrag auf 6.589,08 Euro. Mit weiteren Kosten in direkter Verbindung mit dem Anbieter ist erst mal nicht zu rechnen, denn sowohl Überführung als auch Rückgabe sind inklusive. Keine Angaben macht das Angebot über eine Zulassung über den Anbieter, nennt aber optionale Zusatzleistungen wie Wartungspakete, Reifenservice oder Schadenmanagement.

Das Auto zum Angebot Der MG4 ist eine kompakte Elektro-Limousine, die seit 2022 angeboten wird und vor allem im urbanen wie im gemischten Alltag als bezahlbare Alternative zu etablierten Kompakten positioniert ist. Hersteller ist die Marke MG unter dem Dach des chinesischen Konzerns SAIC. Konstruktiv zielt das Modell auf ein gutes Verhältnis aus Raum, Praxistauglichkeit und elektrischer Reichweite. Im Euro-NCAP-Crashtest erreichte die Baureihe 5 Sterne.

Die hier angebotenen Modelle kommen mit Erstzulassung in 06/2022, leisten 125 kW (170 PS) und sollen eine Reichweite von 350 km bieten.

Zur Ausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, Tempomat, teilbare Rücksitzbank, Touchscreen‑Infotainment mit Bluetooth und USB‑Anschluss, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Einparkhilfe, LED‑Scheinwerfer, Alufelgen, uvm. Nähere Angaben zum Zustand der Fahrzeuge sind im Angebot im Bereich "Fahrzeugbeschreibung" aufgeführt.